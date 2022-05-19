https://arabic.sputniknews.com/20220519/روسيا-تفتح-تحقيقا-في-الاعتداء-على-سفيرها-لدى-بولندا-وتتعهد-بمحاسبة-الجناة-1062451196.html
روسيا تفتح تحقيقا في الاعتداء على سفيرها لدى بولندا وتتعهد بمحاسبة الجناة
روسيا تفتح تحقيقا في الاعتداء على سفيرها لدى بولندا وتتعهد بمحاسبة الجناة
فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الهجوم على السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف، الذي ألقي عليه سائل أحمر أثناء محاولته وضع إكليل من الزهور على قبر... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T19:37+0000
2022-05-19T19:37+0000
2022-05-19T19:37+0000
روسيا
بولندا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الاعتداء على السفير الروسي في بولندا، وأثبت التحقيق أنه في 9 مايو/أيار 2022، هاجمت المواطنة الأوكرانية إيرينا زيمليانا وأفراد آخرين مجهولي الهوية سفير روسيا لدى بولندا".وأضافت اللجنة في بيانها أن الجناة أتلفوا أيضا المركبات الدبلوماسية ومزقوا لوحات ترخيصها. صنف التحقيق هذه الأفعال كجريمة بموجب الجزء 2 من المادة 360 من القانون الجنائي الروسي، وكهجوم على الأشخاص المحميين دوليا ومركباتهم الرسمية، والذي ارتُكب بغرض تعقيد العلاقات الدولية.وأضافت لجنة التحقيق أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدول المضيفة بحماية الموظفين الدبلوماسيين الأجانب ومنع أي هجمات ضدهم، وخلصت إلى أن "روسيا ستستخدم جميع الآليات القانونية والدبلوماسية الممكنة لتقديم الجناة إلى العدالة".أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد لوارسو فيما يتعلق بالهجوم على السفير الروسي، واستدعت السفير البولندي في موسكو كرزيستوف كرايفسكي وطالبت بولندا باتخاذ الإجراءات المناسبة.في 11 مايو، قال السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف، إن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو وصف الهجوم بأنه حادث "مؤسف" ولم يقدم أي اعتذار، فيما زعم مسؤولون بولنديون آخرون أن "الروس أنفسهم هم المسؤولون".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/روسيا-تحتج-بشدة-على-مهاجمة-سفيرها-في-بولندا-ووارسو-تصف-الحادث-بالمؤسف-1062027872.html
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روسيا, بولندا
روسيا تفتح تحقيقا في الاعتداء على سفيرها لدى بولندا وتتعهد بمحاسبة الجناة
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فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الهجوم على السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف، الذي ألقي عليه سائل أحمر أثناء محاولته وضع إكليل من الزهور على قبر جنود سوفيت في وارسو هذا الشهر.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس: "فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الاعتداء على السفير الروسي في بولندا، وأثبت التحقيق أنه في 9 مايو/أيار 2022، هاجمت المواطنة الأوكرانية إيرينا زيمليانا وأفراد آخرين مجهولي الهوية سفير روسيا لدى بولندا".
وأضافت اللجنة في بيانها أن الجناة أتلفوا أيضا المركبات الدبلوماسية ومزقوا لوحات ترخيصها. صنف التحقيق هذه الأفعال كجريمة بموجب الجزء 2 من المادة 360 من القانون الجنائي الروسي، وكهجوم على الأشخاص المحميين دوليا ومركباتهم الرسمية، والذي ارتُكب بغرض تعقيد العلاقات الدولية.
وأضافت لجنة التحقيق أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلزم الدول المضيفة
بحماية الموظفين الدبلوماسيين الأجانب ومنع أي هجمات ضدهم، وخلصت إلى أن "روسيا ستستخدم جميع الآليات القانونية والدبلوماسية الممكنة لتقديم الجناة إلى العدالة".
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد لوارسو فيما يتعلق بالهجوم على السفير الروسي، واستدعت السفير البولندي في موسكو كرزيستوف كرايفسكي وطالبت بولندا باتخاذ الإجراءات المناسبة.
في 11 مايو، قال السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف، إن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو وصف الهجوم بأنه حادث "مؤسف" ولم يقدم أي اعتذار، فيما زعم مسؤولون بولنديون
آخرون أن "الروس أنفسهم هم المسؤولون".