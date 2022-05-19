عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/زيادة-رأسمال-البنك-المركزي-العراقي-إلى-5-ترليونات-دينار-1062420904.html
زيادة رأسمال البنك المركزي العراقي إلى 5 ترليونات دينار
زيادة رأسمال البنك المركزي العراقي إلى 5 ترليونات دينار
أعلنت إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة رأسمال البنك من 3 ترليونات دينار إلى 5. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:47+0000
2022-05-19T09:47+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061069306_0:315:3000:2003_1920x0_80_0_0_b3c1e9eded6b35b84fe0c6527dc3788b.jpg
ونقلت "السومرية نيوز" عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي بيانا جاء فيه أن "هذه الزيادة تأتي لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي".واختتم المركز العراقي بيانه بأن "الزيادة تمت باستخدام جزء من الأرباح التي حققها البنك المركزي عام 2021".وفي وقت سابق، أطلق البنك المركزي العراقي، يوم 11 مايو/ أيار الجاري، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية.وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061069306_329:0:3000:2003_1920x0_80_0_0_210826e9c06af6f25033bcc8c1533e2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, أخبار العراق اليوم

زيادة رأسمال البنك المركزي العراقي إلى 5 ترليونات دينار

09:47 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidiالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة رأسمال البنك من 3 ترليونات دينار إلى 5.
ونقلت "السومرية نيوز" عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي بيانا جاء فيه أن "هذه الزيادة تأتي لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي".
وتابع البيان: "رؤوس أموال البنوك المركزية ومراكزها المالية تعبر عن رصانة تلك المؤسسات وصلابة موجوداتها ومدى قدرتها على إسناد القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي عموما".
واختتم المركز العراقي بيانه بأن "الزيادة تمت باستخدام جزء من الأرباح التي حققها البنك المركزي عام 2021".
وفي وقت سابق، أطلق البنك المركزي العراقي، يوم 11 مايو/ أيار الجاري، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية.
وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала