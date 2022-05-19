https://arabic.sputniknews.com/20220519/زيادة-رأسمال-البنك-المركزي-العراقي-إلى-5-ترليونات-دينار-1062420904.html
زيادة رأسمال البنك المركزي العراقي إلى 5 ترليونات دينار
زيادة رأسمال البنك المركزي العراقي إلى 5 ترليونات دينار
أعلنت إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة رأسمال البنك من 3 ترليونات دينار إلى 5. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:47+0000
2022-05-19T09:47+0000
2022-05-19T09:47+0000
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أخبار العراق اليوم
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ونقلت "السومرية نيوز" عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي بيانا جاء فيه أن "هذه الزيادة تأتي لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي".واختتم المركز العراقي بيانه بأن "الزيادة تمت باستخدام جزء من الأرباح التي حققها البنك المركزي عام 2021".وفي وقت سابق، أطلق البنك المركزي العراقي، يوم 11 مايو/ أيار الجاري، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية.وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, أخبار العراق اليوم
زيادة رأسمال البنك المركزي العراقي إلى 5 ترليونات دينار
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أعلنت إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة رأسمال البنك من 3 ترليونات دينار إلى 5.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي بيانا جاء فيه أن "هذه الزيادة تأتي لتعزيز نتائج سياساته المتوازنة بإدارة استثمارية متحفظة، ولتأكيد أهمية رأس مال البنك وانعكاسه على مركزه المالي".
وتابع البيان: "رؤوس أموال البنوك المركزية ومراكزها المالية تعبر عن رصانة تلك المؤسسات وصلابة موجوداتها ومدى قدرتها على إسناد القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي عموما".
واختتم المركز العراقي بيانه بأن "الزيادة تمت باستخدام جزء من الأرباح التي حققها البنك المركزي عام 2021".
وفي وقت سابق، أطلق البنك المركزي العراقي
، يوم 11 مايو/ أيار الجاري، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية.
وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".