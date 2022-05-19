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https://arabic.sputniknews.com/20220519/ستولتنبرغ-الناتو-على-تواصل-مستمر-مع-فنلندا-والسويد-وتركيا-لمناقشة-مخاوف-أنقرة-حول-انضمامهما-للحلف-1062438844.html
ستولتنبرغ: الناتو على تواصل مستمر مع فنلندا والسويد وتركيا لمناقشة مخاوف أنقرة حول انضمامهما للحلف
ستولتنبرغ: الناتو على تواصل مستمر مع فنلندا والسويد وتركيا لمناقشة مخاوف أنقرة حول انضمامهما للحلف
أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عن ثقته باتخاذ قرار سريع للموافقة على انضمام فنلندا والسويد. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T14:14+0000
2022-05-19T14:14+0000
الناتو
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وأضاف: " أثق أننا سنتخذ قرارا سريعا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد. ونتواصل بشكل مستمر مع فنلندا والسويد وتركيا لمناقشة مخاوف أنقرة وإيجاد حل (بشأن انضمام الدولتين للحلف)". وتابع:وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك دعم بلادها لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.قالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، خلال المؤتمر الذي عُقد في كوبنهاغن، اليوم الخميس، إن "الدنمارك تدعم بشدة طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو وسيشكل انضمامهما قوة كبيرة للأمن".
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ستولتنبرغ: الناتو على تواصل مستمر مع فنلندا والسويد وتركيا لمناقشة مخاوف أنقرة حول انضمامهما للحلف

14:14 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عن ثقته باتخاذ قرار سريع للموافقة على انضمام فنلندا والسويد.
وأضاف: " أثق أننا سنتخذ قرارا سريعا للموافقة على انضمام فنلندا والسويد. ونتواصل بشكل مستمر مع فنلندا والسويد وتركيا لمناقشة مخاوف أنقرة وإيجاد حل (بشأن انضمام الدولتين للحلف)". وتابع:

"الدنمارك شريكة مهمة في حلف الناتو وتشارك في العديد من بعثات الحلف"، مضيفا أن "الناتو والاتحاد الأوروبي يعملان على تعزيز التعاون في منطقة غرب البلقان ومكافحة الهجمات السيبرانية".

وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك دعم بلادها لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

قالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، خلال المؤتمر الذي عُقد في كوبنهاغن، اليوم الخميس، إن "الدنمارك تدعم بشدة طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو وسيشكل انضمامهما قوة كبيرة للأمن".
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