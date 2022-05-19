https://arabic.sputniknews.com/20220519/سعر-البيتكوين-يرتفع-بنسبة-5-ويتجاوز-30-ألف-دولارا-1062446283.html
سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 5% ويتجاوز 30 ألف دولار
سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 5% ويتجاوز 30 ألف دولار
ارتفع سعر البيتكوين، مساء اليوم الخميس، لأكثر من 5 في المئة، ليتجاوز سعرها 30 ألف دولارا للعملة الواحدة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:38+0000
2022-05-19T16:38+0000
2022-05-19T16:52+0000
اقتصاد
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واعتبارا من الساعة 19.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين على منصة بينانس، كبرى منصات تداول العملات الرقمية، بنسبة 5.5 في المئة، ليبلغ سعر العملة 30.39 ألف دولارا.ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، الذي يحسب متوسط الأسعار على أكثر من 20 منصة تداول، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.6 في المئة، ليبلغ 30.38 دولارا.كانت عملة البيتكوين قد فقدت 5.7 في المئة من قيمتها يوم أمس.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/لأول-مرة-منذ-ديسمبر-2020-سعر-بيتكوين-ينخفض-بنسبة-14-1062127771.html
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سبوتنيك عربي
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اقتصاد
سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 5% ويتجاوز 30 ألف دولار
16:38 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 16:52 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
ارتفع سعر البيتكوين، مساء اليوم الخميس، لأكثر من 5 في المئة، ليتجاوز سعرها 30 ألف دولارا للعملة الواحدة.
واعتبارا من الساعة 19.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين
على منصة بينانس، كبرى منصات تداول العملات الرقمية، بنسبة 5.5 في المئة، ليبلغ سعر العملة 30.39 ألف دولارا.
ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، الذي يحسب متوسط الأسعار على أكثر من 20 منصة تداول، فقد ارتفع سعر البيتكوين
بنسبة 4.6 في المئة، ليبلغ 30.38 دولارا.
كانت عملة البيتكوين قد فقدت 5.7 في المئة من قيمتها يوم أمس.