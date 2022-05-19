عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/سعر-البيتكوين-يرتفع-بنسبة-5-ويتجاوز-30-ألف-دولارا-1062446283.html
سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 5% ويتجاوز 30 ألف دولار
سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 5% ويتجاوز 30 ألف دولار
ارتفع سعر البيتكوين، مساء اليوم الخميس، لأكثر من 5 في المئة، ليتجاوز سعرها 30 ألف دولارا للعملة الواحدة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:38+0000
2022-05-19T16:52+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102798/48/1027984804_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6853c675f28eba723cd9a2db224c59a3.jpg
واعتبارا من الساعة 19.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين على منصة بينانس، كبرى منصات تداول العملات الرقمية، بنسبة 5.5 في المئة، ليبلغ سعر العملة 30.39 ألف دولارا.ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، الذي يحسب متوسط الأسعار على أكثر من 20 منصة تداول، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.6 في المئة، ليبلغ 30.38 دولارا.كانت عملة البيتكوين قد فقدت 5.7 في المئة من قيمتها يوم أمس.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/لأول-مرة-منذ-ديسمبر-2020-سعر-بيتكوين-ينخفض-بنسبة-14-1062127771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102798/48/1027984804_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_337eedca484a2059627879eca3bcec83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 5% ويتجاوز 30 ألف دولار

16:38 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 16:52 GMT 19.05.2022)
© Fotolia / Merlin74عملة البيتكوين
عملة البيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Fotolia / Merlin74
تابعنا عبرTelegram
ارتفع سعر البيتكوين، مساء اليوم الخميس، لأكثر من 5 في المئة، ليتجاوز سعرها 30 ألف دولارا للعملة الواحدة.
واعتبارا من الساعة 19.08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين على منصة بينانس، كبرى منصات تداول العملات الرقمية، بنسبة 5.5 في المئة، ليبلغ سعر العملة 30.39 ألف دولارا.
ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، الذي يحسب متوسط الأسعار على أكثر من 20 منصة تداول، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 4.6 في المئة، ليبلغ 30.38 دولارا.
كانت عملة البيتكوين قد فقدت 5.7 في المئة من قيمتها يوم أمس.
بيتكوين والدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
لأول مرة منذ ديسمبر 2020.. سعر "بيتكوين" ينخفض بنسبة 14%
12 مايو, 06:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала