https://arabic.sputniknews.com/20220519/سيناتور-أمريكي-يحذر-من-انهيار-مالي-في-الولايات-المتحدة-بسبب-أوكرانيا-1062411011.html

سيناتور أمريكي يحذر من انهيار مالي في الولايات المتحدة بسبب أوكرانيا

سيناتور أمريكي يحذر من انهيار مالي في الولايات المتحدة بسبب أوكرانيا

حذر سيناتور أمريكي من حصول انهيار مالي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T05:45+0000

2022-05-19T05:45+0000

2022-05-19T06:03+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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قال السيناتور راند بول في تصريح على موقع Federalist، إن المساعدات المرسلة لأوكرانيا غير الخاضعة للرقابة قد تؤدي إلى خراب مالي في البلاد.وأوضح بول قائلا: "لا يمكننا إفلاس أمتنا من خلال الانخراط في صراع خارجي آخر. مع دين وطني بنسبة 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم متفشي لم نشهده منذ الثمانينيات، واضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد، يجب على الولايات المتحدة أولا أن تجعل اقتصادها موثوقا، وعندها فقط نساعد الدول الأخرى".وأشار الجمهوري إلى أنه بعد الجائحة، وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عاما. وتضاعفت أسعار البنزين تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وأسعار الطاقة بنسبة 32 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تسعة في المائة، وستكلف السيارة المستعملة الآن المواطن الأمريكي العادي أكثر من الثلث.ووفقا للسيناتور، فإن هذا الوضع كان بسبب "الإنفاق الطائش" من قبل حكومة الولايات المتحدة، والذي يهدد الآن بجعل الدين القومي للولايات المتحدة غير مستدام.في الوقت نفسه، قال بول إن الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، إذا تم تمرير قانون المساعدة الجديدة إلى كييف، سيصل إلى 60 مليار من عام 2014 ، وهو ما يقرب من عشرة أضعاف الإنفاق السنوي لواشنطن على أبحاث السرطان. وخلص السناتور إلى أنه

https://arabic.sputniknews.com/20220514/سينهبون-40-مليار-دولار-في-أوكرانيا-عضو-الكونغرس-الأمريكي-يهاجم-مساعدات-بلاده-1062230266.html

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