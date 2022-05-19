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https://arabic.sputniknews.com/20220519/صاروخ-جديد-يزيد-مدى-المقاتلة-سوخوي-30-1062410474.html
صاروخ جديد يزيد مدى المقاتلة "سوخوي 30"
صاروخ جديد يزيد مدى المقاتلة "سوخوي 30"
جرّبت الهند قبل أيام نسخة جديدة من صاروخ "براموس" الأسرع من الصوت، وهو من صنع روسي هندي مشترك. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T04:58+0000
2022-05-19T05:01+0000
سلاح روسيا
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سيكون الصاروخ الجديد من نوع "براموس" الذي يصل مداه إلى 450 كم، سلاحًا للنسخة الهندية من مقاتلة "سوخوي 30" (سو-30) والتي تحمل اسم "سو-30إم كا إي" ويصل مداها إلى 1500 كم. وستستطيع مقاتلة "سو-30إم كا إي" التي تحمل الصاروخ الجديد أن تهاجم هدفا على بعد 2000 كم وهو مدى كبير للطائرة المقاتلة.دخل صاروخ "براموس" الذي صُنع بجهود روسيا والهند لكي تستطيع الأخيرة استيراده وفقا لـ"ميليتري ووتش"، في عام 2010، واعتبر وقتذاك أقوى صاروخ جوي مضاد للسفن في العالم.ومن الممكن أن يصبح الصاروخ الجديد من نوع "براموس" سلاحًا للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" أيضا.
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سلاح روسيا

صاروخ جديد يزيد مدى المقاتلة "سوخوي 30"

04:58 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 19.05.2022)
© Sputnik . Алексей Даничевصاروخ براموس
صاروخ براموس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Алексей Даничев
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جرّبت الهند قبل أيام نسخة جديدة من صاروخ "براموس" الأسرع من الصوت، وهو من صنع روسي هندي مشترك.
سيكون الصاروخ الجديد من نوع "براموس" الذي يصل مداه إلى 450 كم، سلاحًا للنسخة الهندية من مقاتلة "سوخوي 30" (سو-30) والتي تحمل اسم "سو-30إم كا إي" ويصل مداها إلى 1500 كم. وستستطيع مقاتلة "سو-30إم كا إي" التي تحمل الصاروخ الجديد أن تهاجم هدفا على بعد 2000 كم وهو مدى كبير للطائرة المقاتلة.
دخل صاروخ "براموس" الذي صُنع بجهود روسيا والهند لكي تستطيع الأخيرة استيراده وفقا لـ"ميليتري ووتش"، في عام 2010، واعتبر وقتذاك أقوى صاروخ جوي مضاد للسفن في العالم.
ومن الممكن أن يصبح الصاروخ الجديد من نوع "براموس" سلاحًا للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" أيضا.
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