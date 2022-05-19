https://arabic.sputniknews.com/20220519/صاروخ-جديد-يزيد-مدى-المقاتلة-سوخوي-30-1062410474.html
صاروخ جديد يزيد مدى المقاتلة "سوخوي 30"
صاروخ جديد يزيد مدى المقاتلة "سوخوي 30"
جرّبت الهند قبل أيام نسخة جديدة من صاروخ "براموس" الأسرع من الصوت، وهو من صنع روسي هندي مشترك. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T04:58+0000
2022-05-19T04:58+0000
2022-05-19T05:01+0000
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062410429_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_188c521ad11c30c3127c6034be4d03cc.jpg
سيكون الصاروخ الجديد من نوع "براموس" الذي يصل مداه إلى 450 كم، سلاحًا للنسخة الهندية من مقاتلة "سوخوي 30" (سو-30) والتي تحمل اسم "سو-30إم كا إي" ويصل مداها إلى 1500 كم. وستستطيع مقاتلة "سو-30إم كا إي" التي تحمل الصاروخ الجديد أن تهاجم هدفا على بعد 2000 كم وهو مدى كبير للطائرة المقاتلة.دخل صاروخ "براموس" الذي صُنع بجهود روسيا والهند لكي تستطيع الأخيرة استيراده وفقا لـ"ميليتري ووتش"، في عام 2010، واعتبر وقتذاك أقوى صاروخ جوي مضاد للسفن في العالم.ومن الممكن أن يصبح الصاروخ الجديد من نوع "براموس" سلاحًا للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" أيضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062410429_0:0:2681:2011_1920x0_80_0_0_f99565c1505443fbb5502cfcd9bb1e59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
صاروخ جديد يزيد مدى المقاتلة "سوخوي 30"
04:58 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 05:01 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
جرّبت الهند قبل أيام نسخة جديدة من صاروخ "براموس" الأسرع من الصوت، وهو من صنع روسي هندي مشترك.
سيكون الصاروخ الجديد من نوع "براموس" الذي يصل مداه إلى 450 كم، سلاحًا للنسخة الهندية من مقاتلة "سوخوي 30" (سو-30) والتي تحمل اسم "سو-30إم كا إي" ويصل مداها إلى 1500 كم. وستستطيع مقاتلة "سو-30إم كا إي" التي تحمل الصاروخ الجديد أن تهاجم هدفا على بعد 2000 كم وهو مدى كبير للطائرة المقاتلة.
دخل صاروخ "براموس" الذي صُنع بجهود روسيا والهند لكي تستطيع الأخيرة استيراده وفقا
لـ"ميليتري ووتش"، في عام 2010، واعتبر وقتذاك أقوى صاروخ جوي مضاد للسفن في العالم.
ومن الممكن أن يصبح الصاروخ الجديد من نوع "براموس" سلاحًا للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" أيضا.