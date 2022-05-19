https://arabic.sputniknews.com/20220519/طالبان-تلزم-نساء-أفغانستان-بتغطية-الوجه-في-حال-الظهور-على-التلفاز-1062451799.html
طالبان تلزم نساء أفغانستان "بتغطية الوجه" في حال الظهور على التلفاز
طالبان تلزم نساء أفغانستان "بتغطية الوجه" في حال الظهور على التلفاز
فرضت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) على مذيعات التلفزيون الأفغاني والنساء الأخريات اللاتي يظهرن على الشاشات بتغطية وجوههن... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T19:48+0000
2022-05-19T19:48+0000
2022-05-19T19:48+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وأفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء.وجاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.ويمنع النساء حاليا من السفر دون أن يرافقهن "محرم شرعي"، كما أُغلقت المدارس الثانوية للفتيات.وقالت صحفية أفغانية تعمل في محطة تلفزيونية محلية بالعاصمة كابول، ولم ترغب في الإفصاح عن اسمها، لنفس المصدر، إنها صُدمت لدى سماع آخر الأنباءوأضافت: "إنهم يضعون علينا ضغوطا غير مباشرة حتى يوقفونا عن الظهور عبر الشاشات".وتابعت متسائلة: "كيف يمكنني قراءة نشرة الأخبار وفمي مغطى؟ لا أعلم ماذا أفعل الآن؟ يجب عليّ أن أعمل، أنا مَن أعول أسرتي".وسيسري القرار ابتداءً من يوم 21 مايو/أيار الجاري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وعبر "تويتر" أيضا، نشرت شبكة راديو وتلفزيون "شمشاد" الخاصة في أفغانستان صورة لإحدى مذيعات الشبكة وهي ترتدي كمامة. كما انتشرت صور أخرى مشابهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/نساء-أفغانستان-يتحدين-حركة-طالبان-بإقامة-مدارس-سرية-1062412868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان تلزم نساء أفغانستان "بتغطية الوجه" في حال الظهور على التلفاز
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فرضت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) على مذيعات التلفزيون الأفغاني والنساء الأخريات اللاتي يظهرن على الشاشات بتغطية وجوههن أثناء البث.
وأفاد متحدث باسم الشرطة الدينية في طالبان لشبكة "بي بي سي
"، بأن وسائل الإعلام قد أُبلغت بالمرسوم يوم الأربعاء.
وجاء هذا القرار بعد أسبوعين من صدور أمر يُلزم جميع النساء بارتداء النقاب في الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.
ويمنع النساء حاليا من السفر دون أن يرافقهن "محرم شرعي"، كما أُغلقت المدارس الثانوية للفتيات.
وقالت صحفية أفغانية تعمل في محطة تلفزيونية محلية بالعاصمة كابول، ولم ترغب في الإفصاح عن اسمها، لنفس المصدر، إنها صُدمت لدى سماع آخر الأنباء
وأضافت: "إنهم يضعون علينا ضغوطا غير مباشرة حتى يوقفونا عن الظهور عبر الشاشات".
وتابعت متسائلة: "كيف يمكنني قراءة نشرة الأخبار وفمي مغطى؟ لا أعلم ماذا أفعل الآن؟ يجب عليّ أن أعمل، أنا مَن أعول أسرتي".
وسيسري القرار ابتداءً من يوم 21 مايو/أيار الجاري، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
وعبر "تويتر" أيضا، نشرت شبكة راديو وتلفزيون "شمشاد" الخاصة في أفغانستان صورة لإحدى مذيعات الشبكة وهي ترتدي كمامة. كما انتشرت صور أخرى مشابهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.