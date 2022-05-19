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عضو السيادة الانتقالي: أدعو لأن تكون المحبة شعار أهل السودان
عضو السيادة الانتقالي: أدعو لأن تكون المحبة شعار أهل السودان
أعربت سلمى عبد الجبار، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن أملها أن تكون المحبة شعار كل أهل السودان حتى ينعم بالسلام والاستقرار ويتجاوز كل أزماته. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:00+0000
2022-05-19T12:00+0000
2022-05-19T12:00+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامتها، عبد الجبار، على شرف زيارة الشيخ محمد الماحي إبراهيم، رئيس الاتحاد الإسلامي الأفريقي الخليفة العام للطريقة التجانية في السنغال والوفد المرافق له الزائر للبلاد في الخرطوم، بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا".وحضر اللقاء أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، أبرزهم الفريق بحري إبراهيم جابر، والطاهر حجر، ويوسف جاد كريم، الباقي عبد القادر الزبير، وزير التنمية الاجتماعية، والي الخرطوم المكلف، رئيس مجمع الفقه الإسلامي.وخلال اللقاء أثنت عبد الجبار، على جهود رجال الدين والطرق الصوفية في تعزيز السلم المجتمعي والتعايش الديني في جميع بلدانهم ومجتمعاتهم.وأكدت عضو الانتقالي السوداني أن "الاحتفال بهذه المناسبة، يجسد وحدة الكلمة والهدف التي تتميز بها الطرق الصوفية وتحرص عليها، تحقيقا لمبادئ وقيم الإسلام".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/بعد-التصعيد-الأخيرهل-باتت-الحرب-وشيكة-بين-السودان-وإثيوبيا-1062402226.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
عضو السيادة الانتقالي: أدعو لأن تكون المحبة شعار أهل السودان
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أعربت سلمى عبد الجبار، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن أملها أن تكون المحبة شعار كل أهل السودان حتى ينعم بالسلام والاستقرار ويتجاوز كل أزماته.
جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامتها، عبد الجبار، على شرف زيارة الشيخ محمد الماحي إبراهيم، رئيس الاتحاد الإسلامي الأفريقي الخليفة العام للطريقة التجانية في السنغال والوفد المرافق له الزائر للبلاد في الخرطوم، بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا".
وحضر اللقاء أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، أبرزهم الفريق بحري إبراهيم جابر، والطاهر حجر، ويوسف جاد كريم، الباقي عبد القادر الزبير، وزير التنمية الاجتماعية، والي الخرطوم المكلف، رئيس مجمع الفقه الإسلامي.
وخلال اللقاء أثنت عبد الجبار، على جهود رجال الدين والطرق الصوفية في تعزيز السلم المجتمعي والتعايش الديني في جميع بلدانهم ومجتمعاتهم.
وأكدت عضو الانتقالي السوداني
أن "الاحتفال بهذه المناسبة، يجسد وحدة الكلمة والهدف التي تتميز بها الطرق الصوفية وتحرص عليها، تحقيقا لمبادئ وقيم الإسلام".