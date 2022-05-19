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عضو لجنة مكافحة كورونا في تونس يكشف حقيقة الوضع الوبائي في البلاد
عضو لجنة مكافحة كورونا في تونس يكشف حقيقة الوضع الوبائي في البلاد
قال عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في تونس أمين سليم، إنه رغم ارتفاع عدد الإصابات الأسبوع الماضي لا يزال الوضع الوبائي "تحت السيطرة". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:52+0000
2022-05-19T10:52+0000
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وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي في تونس بنسبة وصلت إلى 4.11 في المائة.وشدد سليم أنه "لا يمكن الحديث عن موجة سادسة طالما لم تتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية 5 في المائة إضافة إلى العدد المنخفض للمرضى الذين دخلوا إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكورونا".وأكد أن "هذين المؤشرين يحدّدان وجود موجة جديدة من الوباء من عدمه".ولفت عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في تونس إلى أن "السلطات المختصة حاليا تراقب الوضع الوبائي"، موضحا بأن "الأمثلة التي أعدّها معهد باستور ومعاهد أخرى في دول أوروبية تشير إلى أنّه في حال تجاوزنا منتصف الشهر الجاري دون تسجيل موجة سادسة فإنه من غير المرجح أن تتأزم الوضعية الوبائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على مدى إمكانية انتقال الفيروس".
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أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

عضو لجنة مكافحة كورونا في تونس يكشف حقيقة الوضع الوبائي في البلاد

10:52 GMT 19.05.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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قال عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في تونس أمين سليم، إنه رغم ارتفاع عدد الإصابات الأسبوع الماضي لا يزال الوضع الوبائي "تحت السيطرة".
وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي في تونس بنسبة وصلت إلى 4.11 في المائة.
وشدد سليم أنه "لا يمكن الحديث عن موجة سادسة طالما لم تتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية 5 في المائة إضافة إلى العدد المنخفض للمرضى الذين دخلوا إلى المستشفى بسبب إصابتهم بكورونا".
وأكد أن "هذين المؤشرين يحدّدان وجود موجة جديدة من الوباء من عدمه".
ولفت عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في تونس إلى أن "السلطات المختصة حاليا تراقب الوضع الوبائي"، موضحا بأن "الأمثلة التي أعدّها معهد باستور ومعاهد أخرى في دول أوروبية تشير إلى أنّه في حال تجاوزنا منتصف الشهر الجاري دون تسجيل موجة سادسة فإنه من غير المرجح أن تتأزم الوضعية الوبائية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على مدى إمكانية انتقال الفيروس".
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