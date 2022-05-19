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https://arabic.sputniknews.com/20220519/علامات-ظاهرية-تشير-إلى-مشاكل-في-الكلى-1062429799.html
علامات ظاهرية تشير إلى مشاكل في الكلى
علامات ظاهرية تشير إلى مشاكل في الكلى
تقوم الكلى بتنقية الدم من السموم وتخلص الجسم منها عن طريق إخراجها مع البول، لكن عندما لا تعمل بطريقة صحيحة تبدأ السموم في التراكم داخل الدم. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:19+0000
2022-05-19T12:19+0000
منوعات
الصحة
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يكون الشعور بالضعف والإرهاق الدائم ومشاكل التركيز أبرز أعراض مشاكل الكلى، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد".ولفت الموقع إلى أن الكلى تقوم بإفراز هرمونات تحفز الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء بالمستويات المطلوبة لدعم وظائف الجسم الحيوية.وتابع: "عندما تحدث مشكلة في عمل الكلى تؤثر على مستويات إفراز خلايا الدم الحمراء وتؤثر سلبا على إمدادات الأكسجين إلى المخ والعضلات، التي تتعرض للتشنجات".وتكون تشنجات العضلات إحدى المشاكل التي تتسبب مشاكل الكلى في عدم توازن العناصر المعدنية بها مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم.كما يكون تغير لون البول إلى اللون البني من المؤشرات التي تستدعى فحص وظائف الكلى للتأكد من عدم تعرضها لمشاكل تعيق قدرتها على تنظيف الجسم من السموم.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/4-أعراض-رئيسية-لمرحلة-ما-قبل-السكري-1062281622.html
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منوعات, الصحة

علامات ظاهرية تشير إلى مشاكل في الكلى

12:19 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورزراعة كلى
زراعة كلى - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
/
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تقوم الكلى بتنقية الدم من السموم وتخلص الجسم منها عن طريق إخراجها مع البول، لكن عندما لا تعمل بطريقة صحيحة تبدأ السموم في التراكم داخل الدم.
يكون الشعور بالضعف والإرهاق الدائم ومشاكل التركيز أبرز أعراض مشاكل الكلى، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد".
ولفت الموقع إلى أن الكلى تقوم بإفراز هرمونات تحفز الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء بالمستويات المطلوبة لدعم وظائف الجسم الحيوية.
وتابع: "عندما تحدث مشكلة في عمل الكلى تؤثر على مستويات إفراز خلايا الدم الحمراء وتؤثر سلبا على إمدادات الأكسجين إلى المخ والعضلات، التي تتعرض للتشنجات".
وتؤدي مشاكل الكلى إلى أعراض شائعة أخرى مثل جفاف الجلد وانتفاخات في الوجه أو أسفل الساقين.
وتكون تشنجات العضلات إحدى المشاكل التي تتسبب مشاكل الكلى في عدم توازن العناصر المعدنية بها مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم.
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كما يكون تغير لون البول إلى اللون البني من المؤشرات التي تستدعى فحص وظائف الكلى للتأكد من عدم تعرضها لمشاكل تعيق قدرتها على تنظيف الجسم من السموم.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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