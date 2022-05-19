غانتس: ندعم أوكرانيا إنسانيا ونمدها بمعدات غير هجومية
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko/
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن بلاده تدعم أوكرانيا إنسانيا وتمدها بمعدات غير هجومية.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه التقى بنظيره الأمريكي، لويد أوستن، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية، واشنطن.
وأوضح غانتس لأوستن أن إسرائيل تدعم أوكرانيا، بشكل إنساني، كما تقوم بتوفير أو إمداد كييف بمعدات غير هجومية، مضيفا أن بلاده ستواصل القيام بهذا الأمر لدوافع إنسانية واستراتيجية.
אמרתי למזכיר ההגנה, כי ישראל תומכת באוקראינה הומניטארית וגם באמצעות אספקת ציוד שאינו התקפי, ונמשיך לעשות זאת מתוך מחויבות ערכית ואסטרטגית, לצד שמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל ויציבות האזור. pic.twitter.com/1KKNXZPqDa— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 19, 2022
فيما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن هذه الخطوات تقوم بها إسرائيل إلى جانب حماية مصالحها الأمنية واستقرار المنطقة، معربا عن شكره للولايات المتحدة بسبب دعمها وتعميقها للعلاقات الأمنية بين البلدين.
وطالب غانتس الجانب الأمريكي بضرورة تعزيز التحالف في مواجهة ما أسماه بـ"العدوان الإيراني" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، بالتنسيق مع شركاء آخرين في الشرق الأوسط.
وأكد غانتس أنه أجرى اجتماعا مهما، الليلة الماضية، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، حيث شدد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي تراها الحكومة الإسرائيلية بشأن تعزيز العلاقة الخاصة بين بلاده وأمريكا، والقائمة على أساس القيم والمصالح المشتركة.
وشدد غانتس على سوليفان ضرورة التحرك معا في مواجهة ما أسماه بـ"العدوان الإيراني وتقدمه في المشروع النووي"، فضلا عن تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتوسيع التعاون مع الدول المعتدلة الأخرى في المنطقة.
עדכנתי את מזכיר ההגנה גם בהתמודדות של ישראל עם גל הטרור ובפעולות שלנו לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל. pic.twitter.com/2cN5WnpUIj— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 19, 2022
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد صرح، أمس الأربعاء، بأنه سيناقش الملف النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غانتس قبيل انطلاقه في زيارة إلى واشنطن أنه سيبحث خلالها مضاعفة التعاون الأمني مع الجانب الأمريكي، والاهتمام بالملف الإيراني وموضوع أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أكدت قناة عبرية، أمس الثلاثاء، أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات الإسرائيلية "عربات النار" التي تحاكي الهجوم على إيران.
ونشرت القناة العبرية الـ 13 تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات العسكرية الإسرائيلية، التي سيجريها سلاح الجو نهاية الشهر الجاري، وهي التدريبات العسكرية التي تحاكي هجوما واسعا على إيران.
קיימתי אמש פגישה חשובה עם היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב ג'ייק סאליבן בבית הלבן.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 19, 2022
בפגישה הדגשתי את החשיבות העליונה שרואה ממשלת ישראל כולה בביצור הקשר המיוחד בין ארה"ב וישראל המבוסס על ערכים ואינטרסים משותפים. pic.twitter.com/hlhmesU0sH
وأوضحت القناة العبرية أنه للمرة الأولى سيقوم سلاح الجو الأمريكي بتدريب نظيره الإسرائيلي على تزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود في الجو، وهي في طريقها للهجوم، حيث ألمحت القناة إلى أنه في حال أي هجوم إسرائيلي على إيران، فإن حليفتها الإدارة الأمريكية ستقوم بتزويدها بالوقود من الجو.
وأوضحت القناة أن وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، يوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، ترمي إلى التنسيق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي.