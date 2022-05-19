https://arabic.sputniknews.com/20220519/غياب-التحكيم-الروسي-عن-مونديال-قطر-2022-1062432886.html
غياب التحكيم الروسي عن مونديال قطر 2022
غياب التحكيم الروسي عن مونديال قطر 2022
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عدم مشاركة حكام روس في تحكيم مباريات كأس العالم التي ستقام في قطر. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:54+0000
2022-05-19T12:54+0000
2022-05-19T12:54+0000
رياضة
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وبحسب موقع الاتحاد الدولي، فإنه لن يشارك في البطولة حكام من روسيا.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، قد صرح في وقت سابق، إن تجميد عضوية روسيا لكرة القدم ليس ضمن خيارات الاتحاد، مشيرا إلى أن قرار الاستبعاد من التصفيات كان صعبا جدا.وقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرارات الـ "فيفا" والـ "يوفا". ورفضت المحكمة طلب روسيا لمراجعة عاجلة للقضية، وفيما بعد - بطلب تعليق الإجراءات المؤقتة في قضية الـ "فيفا" والـ "يوفا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
غياب التحكيم الروسي عن مونديال قطر 2022
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عدم مشاركة حكام روس في تحكيم مباريات كأس العالم التي ستقام في قطر.
وبحسب موقع الاتحاد الدولي، فإنه لن يشارك في البطولة حكام من روسيا.
ولأول مرة في تاريخ البطولة سيتم الاستعانة بحكام من الإناث.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، قد صرح في وقت سابق، إن تجميد عضوية
روسيا لكرة القدم ليس ضمن خيارات الاتحاد، مشيرا إلى أن قرار الاستبعاد من التصفيات كان صعبا جدا.
وقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد قرارات الـ "فيفا" والـ "يوفا". ورفضت المحكمة طلب روسيا لمراجعة عاجلة للقضية، وفيما بعد - بطلب تعليق الإجراءات المؤقتة في قضية الـ "فيفا" والـ "يوفا".