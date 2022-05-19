https://arabic.sputniknews.com/20220519/قائد-بطارية-صواريخ-تور-الإفلات-منا-مستحيل-على-مسيرات-بيرقدار-1062429358.html
قائد بطارية صواريخ "تور": الإفلات منا مستحيل على مسيرات "بيرقدار"
قائد بطارية صواريخ "تور": الإفلات منا مستحيل على مسيرات "بيرقدار"
تحدث قائد إحدى بطاريات صواريخ "تور-إم2" المضادة للطائرات لصحيفة القوات المسلحة الروسية حول كيفية مكافحة مسيّرات الجيش الأوكراني. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:09+0000
2022-05-19T12:09+0000
2022-05-19T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتتصدى البطارية لطائرات الجيش الأوكراني أثناء مشاركتها في العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من اعتداءات تقوم بها قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني.وقال قائد البطارية لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" إن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها البطارية منذ بداية العملية الخاصة أصابت 98 هدفا جويا بينها 10 مسيرات "بيرقدار".وتقدر منظومة "تور-إم2" على إصابة مختلف الأهداف الجوية وبخاصة المروحيات والمسيرات، في النهار والليل وفي كل الظروف الجوية. وأهم ما يميزها القدرة على إطلاق النار أثناء الحركة. وذكر قائد البطارية أنها تقوم بـ5 إلى 6 تنقلات من مكان إلى آخر في اليوم.ويقدر رادارها على اكتشاف هدف على بعد 32 كيلومترا. وتستطيع المنظومة اكتشاف حتى الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة...
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قائد بطارية صواريخ "تور": الإفلات منا مستحيل على مسيرات "بيرقدار"
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تحدث قائد إحدى بطاريات صواريخ "تور-إم2" المضادة للطائرات لصحيفة القوات المسلحة الروسية حول كيفية مكافحة مسيّرات الجيش الأوكراني.
وتتصدى البطارية لطائرات الجيش الأوكراني أثناء مشاركتها في العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من اعتداءات تقوم بها قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني.
وقال
قائد البطارية لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" إن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها البطارية منذ بداية العملية الخاصة أصابت 98 هدفا جويا بينها 10 مسيرات "بيرقدار".
وتقدر منظومة "تور-إم2" على إصابة مختلف الأهداف الجوية وبخاصة المروحيات والمسيرات، في النهار والليل وفي كل الظروف الجوية. وأهم ما يميزها القدرة على إطلاق النار أثناء الحركة. وذكر قائد البطارية أنها تقوم بـ5 إلى 6 تنقلات من مكان إلى آخر في اليوم.
ويقدر رادارها على اكتشاف هدف على بعد 32 كيلومترا. وتستطيع المنظومة اكتشاف حتى الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة...
من المستحيل الإفلات منا. وإذا دخلت "بيرقدار" مجال عملنا فلا بد من القضاء عليها.