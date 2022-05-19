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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220519/قائد-بطارية-صواريخ-تور-الإفلات-منا-مستحيل-على-مسيرات-بيرقدار-1062429358.html
قائد بطارية صواريخ "تور": الإفلات منا مستحيل على مسيرات "بيرقدار"
قائد بطارية صواريخ "تور": الإفلات منا مستحيل على مسيرات "بيرقدار"
تحدث قائد إحدى بطاريات صواريخ "تور-إم2" المضادة للطائرات لصحيفة القوات المسلحة الروسية حول كيفية مكافحة مسيّرات الجيش الأوكراني. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:09+0000
2022-05-19T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتتصدى البطارية لطائرات الجيش الأوكراني أثناء مشاركتها في العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من اعتداءات تقوم بها قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني.وقال قائد البطارية لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" إن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها البطارية منذ بداية العملية الخاصة أصابت 98 هدفا جويا بينها 10 مسيرات "بيرقدار".وتقدر منظومة "تور-إم2" على إصابة مختلف الأهداف الجوية وبخاصة المروحيات والمسيرات، في النهار والليل وفي كل الظروف الجوية. وأهم ما يميزها القدرة على إطلاق النار أثناء الحركة. وذكر قائد البطارية أنها تقوم بـ5 إلى 6 تنقلات من مكان إلى آخر في اليوم.ويقدر رادارها على اكتشاف هدف على بعد 32 كيلومترا. وتستطيع المنظومة اكتشاف حتى الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة...
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رصد عسكري

قائد بطارية صواريخ "تور": الإفلات منا مستحيل على مسيرات "بيرقدار"

12:09 GMT 19.05.2022
 / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2أو" المضادة للطائرات
منظومة تور-إم2أو المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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تحدث قائد إحدى بطاريات صواريخ "تور-إم2" المضادة للطائرات لصحيفة القوات المسلحة الروسية حول كيفية مكافحة مسيّرات الجيش الأوكراني.
وتتصدى البطارية لطائرات الجيش الأوكراني أثناء مشاركتها في العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من اعتداءات تقوم بها قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني.
وقال قائد البطارية لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" إن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها البطارية منذ بداية العملية الخاصة أصابت 98 هدفا جويا بينها 10 مسيرات "بيرقدار".
وتقدر منظومة "تور-إم2" على إصابة مختلف الأهداف الجوية وبخاصة المروحيات والمسيرات، في النهار والليل وفي كل الظروف الجوية. وأهم ما يميزها القدرة على إطلاق النار أثناء الحركة. وذكر قائد البطارية أنها تقوم بـ5 إلى 6 تنقلات من مكان إلى آخر في اليوم.
ويقدر رادارها على اكتشاف هدف على بعد 32 كيلومترا. وتستطيع المنظومة اكتشاف حتى الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة...
من المستحيل الإفلات منا. وإذا دخلت "بيرقدار" مجال عملنا فلا بد من القضاء عليها.
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Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:51 GMT
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