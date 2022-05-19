https://arabic.sputniknews.com/20220519/كندا-تحظر-استخدام-معدات-شركة-هواوي-في-شبكات-الجيل-الخامس-1062454556.html
كندا تحظر استخدام معدات شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس
كندا تحظر استخدام معدات شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أنه لن يسمح لشركات الاتصالات اللاسلكية العاملة في البلاد باستخدام معدات شركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس فائقة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T21:49+0000
2022-05-19T21:49+0000
2022-05-19T21:51+0000
هواوي
أخبار كندا
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وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين:"نعلن اعتزامنا حظر إدراج منتجات وخدمات هواوي وزد تي إي في أنظمة الاتصالات اللاسلكية بكندا"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وتضمن الحظر الكندي كذلك شركة "زد تي إي"، وهي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الصينية وهي مملوكة للدولة.وأضاف الوزير أن "المتعهدين الذين قاموا بتركيب هذه المعدات بالفعل سيطلب منهم وقف استخدامها وإزالتها"، موضحا أن شركات الاتصالات اللاسلكية الكندية لن تحصل على تعويض.من جانبه قال وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو: "هناك العديد من الجهات المعادية التي لديها استعداد لاستغلال نقاط الضعف في دفاعاتنا".وقال مينديسينو إن الحكومة أجرت مراجعة شاملة وتضاعف جهودها لحماية الكنديين.يذكر أن كندا هي العضو الوحيد بتحالف "العيون الخمس" لتجميع المعلومات الاستخبارية، التي لم تكن قد حظرت أو فرضت قيودا على استخدام معدات شركة هواوي في شبكاتها للجيل الخامس.وفي أوقات سابقة حظرت الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون بالتحالف- بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا- معدات شركة هواوي.
https://arabic.sputniknews.com/20210925/الصين-تطلق-سراح-كنديين-اثنين-بعد-إفراج-كندا-عن-المديرة-المالية-لشركة-هواوي-1050247314.html
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هواوي, أخبار كندا
كندا تحظر استخدام معدات شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس
21:49 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أنه لن يسمح لشركات الاتصالات اللاسلكية العاملة في البلاد باستخدام معدات شركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة، لتنضم بذلك إلى حلفائها في حظر معدات عملاق التكنولوجيا الصينية.
وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين:"نعلن اعتزامنا حظر إدراج منتجات وخدمات هواوي
وزد تي إي في أنظمة الاتصالات اللاسلكية بكندا"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
25 سبتمبر 2021, 01:40 GMT
وتضمن الحظر الكندي كذلك شركة "زد تي إي"، وهي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الصينية وهي مملوكة للدولة.
وأضاف الوزير أن "المتعهدين الذين قاموا بتركيب هذه المعدات بالفعل سيطلب منهم وقف استخدامها وإزالتها"، موضحا أن شركات الاتصالات اللاسلكية الكندية لن تحصل على تعويض.
من جانبه قال وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو: "هناك العديد من الجهات المعادية التي لديها استعداد لاستغلال نقاط الضعف في دفاعاتنا".
وقال مينديسينو إن الحكومة أجرت مراجعة شاملة وتضاعف جهودها لحماية الكنديين.
يذكر أن كندا هي العضو الوحيد بتحالف "العيون الخمس" لتجميع المعلومات الاستخبارية، التي لم تكن قد حظرت أو فرضت قيودا على استخدام معدات شركة هواوي في شبكاتها للجيل الخامس.
وفي أوقات سابقة حظرت الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون بالتحالف- بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا- معدات شركة هواوي.