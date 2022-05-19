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https://arabic.sputniknews.com/20220519/كندا-تعلن-اشتباه-بإصابة-العشرات-بفيروس-جدري-القرود-النادر-1062409673.html
كندا تعلن اشتباه بإصابة العشرات بفيروس جدري القرود النادر
كندا تعلن اشتباه بإصابة العشرات بفيروس جدري القرود النادر
ذكرت هيئة الإذاعة العامة الكندية (سي بي سي)، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك الكندية تحقق في أكثر من اثنتي عشرة حالة مشتبه بها من جدري... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T02:12+0000
2022-05-19T02:12+0000
أخبار كندا
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وقالت هيئة الإذاعة العامة أن سلطات الصحة العامة في مدينة مونتريال تحقق في 13 حالة على الأقل، مضيفة أنه تم الإبلاغ عنها بعد إجراء التشخيصات في العديد من العيادات المتخصصة في الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنقولة بالدم.ولفتت الهيئة إلى إنه من المتوقع التأكيد من الإصابات في الأيام المقبلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأكدت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أيضا حالة إصابة بجدري القرود في رجل سافر مؤخرا إلى كندا، بعد أن أكد مسؤولو الصحة الأوروبيون عشرات الحالات في وقت سابق من هذا الأسبوع.وغالبا ما يبدأ المرض بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات وتورم الغدد الليمفاوية قبل التسبب في طفح جلدي يشبه جدري الماء على الوجه والجسم، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.يشار إلى إنه تم اكتشاف العديد من الحالات الأوروبية لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض أكد أن "أي شخص، بغض النظر عن التوجه الجنسي، يمكن أن ينشر جدري القرود".وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية يوم الأربعاء إنه منذ 6 مايو، تم اكتشاف تسع حالات من جدري القرود في المملكة المتحدة.كما أعلنت إسبانيا والبرتغال في وقت سابق من يوم الأربعاء أنهما حددتا أكثر من 40 حالة مشتبه بها أو مؤكدة من جدري القرود.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-الصحة-الإسبانية-تطلق-تحذيرا-بسبب-تفشي-مرض-جدري-القردة-1062387777.html
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أخبار كندا

كندا تعلن اشتباه بإصابة العشرات بفيروس جدري القرود النادر

02:12 GMT 19.05.2022
© AP Photo / Rahmat Gulالعاملون الصحيون الأفغان ينتظرون لقياس درجة حرارة الضيوف للتحقق من وجود فيروسات تاجية عند بوابة دخول القصر الرئاسي خلال حفل تنصيب الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول
العاملون الصحيون الأفغان ينتظرون لقياس درجة حرارة الضيوف للتحقق من وجود فيروسات تاجية عند بوابة دخول القصر الرئاسي خلال حفل تنصيب الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
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ذكرت هيئة الإذاعة العامة الكندية (سي بي سي)، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك الكندية تحقق في أكثر من اثنتي عشرة حالة مشتبه بها من جدري القرود، وهو فيروس نادر ولكنه يحتمل أن يكون خطيرا.
وقالت هيئة الإذاعة العامة أن سلطات الصحة العامة في مدينة مونتريال تحقق في 13 حالة على الأقل، مضيفة أنه تم الإبلاغ عنها بعد إجراء التشخيصات في العديد من العيادات المتخصصة في الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المنقولة بالدم.
مدريد، أسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
إعلام: الصحة الإسبانية تطلق تحذيرا بسبب تفشي مرض جدري القردة
أمس, 12:03 GMT
ولفتت الهيئة إلى إنه من المتوقع التأكيد من الإصابات في الأيام المقبلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أيضا حالة إصابة بجدري القرود في رجل سافر مؤخرا إلى كندا، بعد أن أكد مسؤولو الصحة الأوروبيون عشرات الحالات في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وغالبا ما يبدأ المرض بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات وتورم الغدد الليمفاوية قبل التسبب في طفح جلدي يشبه جدري الماء على الوجه والجسم، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
يشار إلى إنه تم اكتشاف العديد من الحالات الأوروبية لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض أكد أن "أي شخص، بغض النظر عن التوجه الجنسي، يمكن أن ينشر جدري القرود".
وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية يوم الأربعاء إنه منذ 6 مايو، تم اكتشاف تسع حالات من جدري القرود في المملكة المتحدة.
كما أعلنت إسبانيا والبرتغال في وقت سابق من يوم الأربعاء أنهما حددتا أكثر من 40 حالة مشتبه بها أو مؤكدة من جدري القرود.
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