https://arabic.sputniknews.com/20220519/كوريا-الجنوبية-ترجح-عدم-تلقي-الزعيم-الشمالي-كيم-جونغ-أون-لقاح-كورونا-1062433812.html

كوريا الجنوبية ترجح عدم تلقي الزعيم الشمالي كيم جونغ أون لقاح "كورونا"

كوريا الجنوبية ترجح عدم تلقي الزعيم الشمالي كيم جونغ أون لقاح "كورونا"

رجحت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عدم تلقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لقاحا ضد فيروس كورونا. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T13:10+0000

2022-05-19T13:10+0000

2022-05-19T13:10+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

فيروس كورونا

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وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية في سيئول، في بيان نقلته وكالة يونهاب، إنه "يفترض أن كيم لم يتلق لقاحا ضد كورونا"، مشيرة إلى "ظروف متنوعة" غير محددة.وأضافت الوكالة، أن "بيونغ يانغ لم تجلب أي لقاحات إلى البلاد، لكنها بدأت تشعر بالحاجة إلى التطعيم، نقلا عن التقرير الأخير لصحيفة "رودونغ شينمون" في الشمال بأن التطعيم فعال في منع انتشار الفيروس".وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حث أمس الأربعاء، المسؤولين في بلاده على تحقيق الاستقرار في حالة وباء كورونا.وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قال كيم، خلال اجتماع للمكتب السياسي لمناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا، إن "هناك عدم نضج في قدرة الدولة على التعامل مع الأزمة ظهر منذ فترة مبكرة في الأزمة الوبائية التي تواجهها البلاد لأول مرة منذ تأسيس الدولة، فضلا عن الموقف السلبي لكبار المسؤولين وتراخيهم وموقفهم غير النشط، وكل ذلك كشف تماما عن العيوب والثغرات في عملنا".ودعا كيم إلى "مضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار في حياة الشعب"، مشددا على ضرورة تنظيم العمل بدقة أكبر من أجل توفير الظروف المعيشية والضروريات اليومية.وطلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، إحصاءات حول حالات كورونا من كوريا الشمالية، وعرضت المساعدة في مكافحة أول تفش للفيروس في البلاد، معربة عن قلقها بشأن السكان الكوريين الشماليين غير المطعمين.وأبلغت كوريا الشمالية عن أول حالات إصابة بـ"كوفيد 19" الأسبوع الماضي، حيث ثبتت إصابة العديد من المواطنين بمتحور "أوميكرون بي إيه 2".وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية عن انتشار "حمى مجهولة" في البلاد منذ أواخر أبريل/ نيسان، ويُعتقد أن الحمى هي عدوى فيروس كورونا المحمولة جوا، لكن العدد الدقيق للمرضى المصابين غير معروف.ومع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن عدد المصابين تجاوز المليون على الأقل منذ الكشف رسميا عن انتشار المرض. فرضت كوريا الشمالية إغلاقا في جميع المدن والمحافظات من أجل احتواء تفشي الفيروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-زعيم-كوريا-الشمالية-يهاجم-كبار-مسؤولي-بلاده-بعد-انتشار-فيروس-كورونا-1062375682.html

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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, فيروس كورونا