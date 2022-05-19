https://arabic.sputniknews.com/20220519/كوريا-الشمالية-تسجل-نحو-مليوني-حالة-حمى-شديدة-و63-حالة-وفاة-منذ-أواخر-أبريل-1062440723.html

كوريا الشمالية تسجل نحو مليوني حالة حمى شديدة و63 حالة وفاة منذ أواخر أبريل

كوريا الشمالية تسجل نحو مليوني حالة حمى شديدة و63 حالة وفاة منذ أواخر أبريل

قالت تقارير إعلامية إن كوريا الشمالية سجلت أكثر من 1.9 مليون حالة حمى شديدة و 63 حالة وفاة منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T14:41+0000

2022-05-19T14:41+0000

2022-05-19T14:41+0000

كوريا الشمالية

فيروس كورونا

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سيئول- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية فقد تم تسجيل أكثر من 262 ألف حالة حمى شديدة ووفاة واحدة في يوم واحد، مع تسجيل ما مجموعه 1.9 مليون مصاب منذ أواخر أبريل، وسط تفشي مشتبه به لفيروس كورونا في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية تقارير حكومية تفيد بأنه وفي الفترة من أواخر أبريل إلى 18 مايو/أيار، بلغ إجمالي عدد الأفراد المصابين بالمرض نفسه، والذي يطلق عليه "حمى غير معروفة" أكثر من مليون و978 ألف شخص، مع تعافي 1.238.000 وما زال أكثر من 740.000 مريض يتلقون العلاج.وأضافت نقلاً عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، أن عدد المتوفين يقدر بنحو 63 شخصًا حتى الآن، وكان اختبار واحد منهم على الأقل إيجابيًا لمتغير "أوميكرون بي إيه تو".وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن انتشار "حمى مجهولة" في البلاد منذ أواخر أبريل، يُعتقد أن الحمى هي عدوى فيروس كورونا المحمولة جواً، لكن العدد الدقيق للمرضى المصابين على وجه التحديد بـ "أوميكرون بي إيه تو" لا يزال غير معروف.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-زعيم-كوريا-الشمالية-يهاجم-كبار-مسؤولي-بلاده-بعد-انتشار-فيروس-كورونا-1062375682.html

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كوريا الشمالية, فيروس كورونا