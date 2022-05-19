https://arabic.sputniknews.com/20220519/كييف-تحصل-على-5-ملايين-جنيه-إسترليني-من-بريطانيا-1062434907.html
كييف تحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا
كييف تحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا
أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، أولينا كوندراتيوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن البنك الوطني الأوكراني حصل على 5 ملايين جنيه إسترليني... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:39+0000
2022-05-19T13:39+0000
2022-05-19T13:39+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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وقالت كوندراتيوك: "تلقى البنك الوطني الأوكراني 5 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 182 مليون غريفنا أو أكثر من 540 مليون روبل) من وزارة الخارجية البريطانية إلى حساب خاص تم فتحه لدعم القوات المسلحة الأوكرانية". وأضافت: "هذا أكبر مبلغ تم استلامه دعما للقوات المسلحة الأوكرانية في دفعة واحدة بالعملة من المنظمات الخيرية الأجنبية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا
كييف تحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا
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أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، أولينا كوندراتيوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن البنك الوطني الأوكراني حصل على 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.2 مليون دولار) كمساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية من وزارة الخارجية البريطانية.
وقالت كوندراتيوك: "تلقى البنك الوطني الأوكراني 5 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 182 مليون غريفنا أو أكثر من 540 مليون روبل) من وزارة الخارجية البريطانية إلى حساب خاص تم فتحه لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "هذا أكبر مبلغ تم استلامه دعما للقوات المسلحة الأوكرانية في دفعة واحدة بالعملة من المنظمات الخيرية الأجنبية".