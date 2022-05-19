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كييف تحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا
كييف تحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا
أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، أولينا كوندراتيوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن البنك الوطني الأوكراني حصل على 5 ملايين جنيه إسترليني... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:39+0000
2022-05-19T13:39+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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وقالت كوندراتيوك: "تلقى البنك الوطني الأوكراني 5 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 182 مليون غريفنا أو أكثر من 540 مليون روبل) من وزارة الخارجية البريطانية إلى حساب خاص تم فتحه لدعم القوات المسلحة الأوكرانية". وأضافت: "هذا أكبر مبلغ تم استلامه دعما للقوات المسلحة الأوكرانية في دفعة واحدة بالعملة من المنظمات الخيرية الأجنبية".
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا

كييف تحصل على 5 ملايين جنيه إسترليني من بريطانيا

13:39 GMT 19.05.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، أولينا كوندراتيوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن البنك الوطني الأوكراني حصل على 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.2 مليون دولار) كمساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية من وزارة الخارجية البريطانية.
وقالت كوندراتيوك: "تلقى البنك الوطني الأوكراني 5 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 182 مليون غريفنا أو أكثر من 540 مليون روبل) من وزارة الخارجية البريطانية إلى حساب خاص تم فتحه لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "هذا أكبر مبلغ تم استلامه دعما للقوات المسلحة الأوكرانية في دفعة واحدة بالعملة من المنظمات الخيرية الأجنبية".
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