https://arabic.sputniknews.com/20220519/لاتفيا-تقول-إنها-تعتزم-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي--1062454726.html
لاتفيا تقول إنها تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي
لاتفيا تقول إنها تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي
أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارس رينكيفيتش، ليل الجمعة، أن بلاده تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T22:02+0000
2022-05-19T22:02+0000
2022-05-19T22:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لاتفيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رينكيفيتش في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية: "لدينا خطط لبناء محطات للغاز والاستغناء عن الغاز الروسي".وأشار الوزير إلى أنه ينبغي وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأقصى سرعة ممكنة.وأعرب وزير الخارجية عن ثقة ريغا بأن حلف "الناتو" سيدعم دول البلطيق في مواجهة أي أخطار.كما قال الوزير في المقابلة أن قمة حلف "الناتو" في مدريد ستتبنى مفاهيم جديدة للحلف.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/الاتحاد-الأوروبي-ينظر-بطلبات-أوكرانيا-وجورجيا-ولاتفيا-للانضمام-إليه-1059588744.html
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لاتفيا
لاتفيا تقول إنها تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي
22:02 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 22:24 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارس رينكيفيتش، ليل الجمعة، أن بلاده تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال رينكيفيتش في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية: "لدينا خطط لبناء محطات للغاز والاستغناء عن الغاز الروسي".
وأشار الوزير إلى أنه ينبغي وقف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأقصى سرعة ممكنة.
وأعرب وزير الخارجية عن ثقة ريغا بأن حلف "الناتو" سيدعم دول البلطيق في مواجهة أي أخطار.
كما قال الوزير في المقابلة أن قمة حلف "الناتو" في مدريد ستتبنى مفاهيم جديدة للحلف.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
؛ ويجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.