https://arabic.sputniknews.com/20220519/لافروف-روسيا-مهتمة-بتعزيز-علاقات-متساوية-مع-الدول-الإسلامية-1062417702.html
لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز علاقات متساوية مع الدول الإسلامية
لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز علاقات متساوية مع الدول الإسلامية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مهتمة بإقامة علاقات متساوية مع الدول الإسلامية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:57+0000
2022-05-19T08:57+0000
2022-05-19T08:57+0000
قمة قازان
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وأضاف لافروف في رسالته للمشاركين في قمة "روسيا والعالم الإسلامي" التي تلاها نائبه ميخائيل بوغدانوف "إنني ألاحظ بارتياح المصلحة المشتركة بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية في تعزيز العلاقات المتساوية ومتبادلة المنفعة".ومن المقرر وصول وزراء وسفراء وقناصل من أكثر من 15 دولة ووفود دولية وخبراء أجانب، وكذلك رؤساء ووزراء الأقاليم الروسية ورؤساء السلطات الفيدرالية.ويتوقع مشاركة وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن محمد راشد، وسيصل ممثلو منظمات مختلفة من تركيا والأردن والسودان وفلسطين وإيران والجزائر والهند والعراق وتونس وغامبيا وغيرها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة قازان
لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز علاقات متساوية مع الدول الإسلامية
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مهتمة بإقامة علاقات متساوية مع الدول الإسلامية.
وأضاف لافروف في رسالته للمشاركين في قمة "روسيا والعالم الإسلامي" التي تلاها نائبه ميخائيل بوغدانوف "إنني ألاحظ بارتياح المصلحة المشتركة بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية في تعزيز العلاقات المتساوية ومتبادلة المنفعة".
هذا وتعقد يوم غد "قمة قازان"، حيث سيخصص الاجتماع السابع للمجموعة (الثالث عشر في تاريخ وجودها) لموضوع "التجربة الروسية في الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي والوئام بين الأعراق والأديان- ضمان لتعزيز الهوية المدنية المشتركة".
ومن المقرر وصول وزراء وسفراء وقناصل من أكثر من 15 دولة ووفود دولية وخبراء أجانب، وكذلك رؤساء ووزراء الأقاليم الروسية ورؤساء السلطات الفيدرالية.
ويتوقع مشاركة وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن محمد راشد، وسيصل ممثلو منظمات مختلفة من تركيا والأردن والسودان وفلسطين وإيران والجزائر والهند والعراق وتونس وغامبيا وغيرها.