عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220519/لافروف-روسيا-مهتمة-بتعزيز-علاقات-متساوية-مع-الدول-الإسلامية-1062417702.html
لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز علاقات متساوية مع الدول الإسلامية
لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز علاقات متساوية مع الدول الإسلامية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مهتمة بإقامة علاقات متساوية مع الدول الإسلامية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:57+0000
2022-05-19T08:57+0000
قمة قازان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062092581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c55b790ea7fcea3ea28e01694462ea0.jpg
وأضاف لافروف في رسالته للمشاركين في قمة "روسيا والعالم الإسلامي" التي تلاها نائبه ميخائيل بوغدانوف "إنني ألاحظ بارتياح المصلحة المشتركة بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية في تعزيز العلاقات المتساوية ومتبادلة المنفعة".ومن المقرر وصول وزراء وسفراء وقناصل من أكثر من 15 دولة ووفود دولية وخبراء أجانب، وكذلك رؤساء ووزراء الأقاليم الروسية ورؤساء السلطات الفيدرالية.ويتوقع مشاركة وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن محمد راشد، وسيصل ممثلو منظمات مختلفة من تركيا والأردن والسودان وفلسطين وإيران والجزائر والهند والعراق وتونس وغامبيا وغيرها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062092581_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_c3529d7f7676bbc1238d65a69e25dff0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قمة قازان

لافروف: روسيا مهتمة بتعزيز علاقات متساوية مع الدول الإسلامية

08:57 GMT 19.05.2022
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© وزارة الخارجية الروسية
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مهتمة بإقامة علاقات متساوية مع الدول الإسلامية.
وأضاف لافروف في رسالته للمشاركين في قمة "روسيا والعالم الإسلامي" التي تلاها نائبه ميخائيل بوغدانوف "إنني ألاحظ بارتياح المصلحة المشتركة بين روسيا الاتحادية والدول الإسلامية في تعزيز العلاقات المتساوية ومتبادلة المنفعة".

هذا وتعقد يوم غد "قمة قازان"، حيث سيخصص الاجتماع السابع للمجموعة (الثالث عشر في تاريخ وجودها) لموضوع "التجربة الروسية في الحفاظ على التنوع العرقي والثقافي والوئام بين الأعراق والأديان- ضمان لتعزيز الهوية المدنية المشتركة".

ومن المقرر وصول وزراء وسفراء وقناصل من أكثر من 15 دولة ووفود دولية وخبراء أجانب، وكذلك رؤساء ووزراء الأقاليم الروسية ورؤساء السلطات الفيدرالية.
ويتوقع مشاركة وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين الشيخ عبدالرحمن محمد راشد، وسيصل ممثلو منظمات مختلفة من تركيا والأردن والسودان وفلسطين وإيران والجزائر والهند والعراق وتونس وغامبيا وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разбитые трамваи в депо в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала