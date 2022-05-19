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"لن تجد فريقا كريال مدريد"... سؤال طريف بامتحان في العراق
"لن تجد فريقا كريال مدريد"... سؤال طريف بامتحان في العراق
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورة تظهر جانبا من امتحان لغة عربية تضمن سؤالا بصيغة طريفة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:33+0000
2022-05-19T08:33+0000
مجتمع
أخبار العراق اليوم
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ونقلت "السومرية نيوز" صورة للامتحان المخصص للمرحلة الإعدادية في مدرسة المحمرة للبنات، والذي تضمن سؤالا عن نوع الجملة التالية:"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا ك‍ريال مدريد، فهو فريق أي فريق".أثارت صيغة السؤال تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تباينت ردود الفعل تجاهه، حيث اعتبره البعض سؤالا طريفا وبعيدًا عن الجمل الأدبية التقليدية، مشيدين بأنه يحبب الطلاب في اللغة العربية.من ناحية أخرى انتقد آخرون السؤال واصفينه بالسخافة وأنه دون المستوى الذي يجب تقديمه لطلاب، وأثار السؤال غضب البعض حتى أنهم طالبوا بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.
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مجتمع, أخبار العراق اليوم

"لن تجد فريقا كريال مدريد"... سؤال طريف بامتحان في العراق

08:33 GMT 19.05.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanتلاميذ يصطفون في أول يوم للعام الدراسي في بغداد، العراق 29 سبتمبر 2016
تلاميذ يصطفون في أول يوم للعام الدراسي في بغداد، العراق 29 سبتمبر 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورة تظهر جانبا من امتحان لغة عربية تضمن سؤالا بصيغة طريفة.
ونقلت "السومرية نيوز" صورة للامتحان المخصص للمرحلة الإعدادية في مدرسة المحمرة للبنات، والذي تضمن سؤالا عن نوع الجملة التالية:
"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا ك‍ريال مدريد، فهو فريق أي فريق".
أثارت صيغة السؤال تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تباينت ردود الفعل تجاهه، حيث اعتبره البعض سؤالا طريفا وبعيدًا عن الجمل الأدبية التقليدية، مشيدين بأنه يحبب الطلاب في اللغة العربية.
من ناحية أخرى انتقد آخرون السؤال واصفينه بالسخافة وأنه دون المستوى الذي يجب تقديمه لطلاب، وأثار السؤال غضب البعض حتى أنهم طالبوا بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.
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