https://arabic.sputniknews.com/20220519/لوكاشينكو-بيلاروسيا-تشتري-عددا-من-منظومات-صواريخ-إسكندر-وإس-400-الروسية-1062445235.html
لوكاشينكو: بيلاروسيا تشتري عددا من منظومات صواريخ "إسكندر" و"إس-400" الروسية
لوكاشينكو: بيلاروسيا تشتري عددا من منظومات صواريخ "إسكندر" و"إس-400" الروسية
أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن بلاده اشترت من روسيا "عددا مناسبا" من منظومات الدفاع الصاروخي "إسكندر" و"إس-400". 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:15+0000
2022-05-19T16:15+0000
2022-05-19T16:15+0000
العالم
بيلاروس
روسيا
ألكسندر لوكاشينكو
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مينسك - سبوتنيك. ونقلت قناة "تلغرام" مقربة من الرئاسة الروسية مقطع فيديو للقاء الرئيس البيلاروسي مع حاكم مقاطعة نيجيغورودسكايا الروسية قال فيه: "لقد اتفقنا مع بوتين، واشترينا منكم عددا مناسبا من منظومتي "إسكندر" و"إس-400"، وقمنا بتسليح جيشنا. لقد أصبح الجيش مختلفا كثيرا بامتلاكه تلك الأسلحة. على أقل تقدير، يمكن أن يتسبب هذا السلاح في أضرار هائلة لا يمكن تحملها".قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه يتوقع بحلول نهاية عام 2022، بمساعدة روسيا، تطوير صاروخ من طراز إسكندر في البلاد.في وقت سابق، عقد رئيسا بيلاروسيا وروسيا، لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، اجتماعا على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 مايو/أيار في موسكو.وفقًا لرئيس الدولة البيلاروسية، ناقش الرؤساء عددا من قضايا المجمع الصناعي العسكري، على وجه الخصوص، العمل المشترك في مجال علم الصواريخ. قبل ذلك، تحدث لوكاشينكو عن اتفاقيات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، وتطوير الجانب البيلاروسي لصاروخها الجديد، بما في ذلك صواريخ من طراز "إسكندر".وقال لوكاشينكو بحسب قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام": "لقد تمت مناقشة مشكلة علم الصواريخ مع بوتين. وسوف يساعدوننا في إنهاء تطوير الصواريخ الجديدة التي نصنعها. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، ولكن مع الروس سنقوم بسرعة بتطوير صاروخ عادي - لديه المزيد من الكفاءات. نحن سنقوم بذلك بأنفسنا، لكن هذا سيستغرق أكثر من عام. وإذا جاء شخص ذكي وأخبرنا أننا نفعل شيئًا خاطئًا، فبنهاية هذا العام سنتلقى صاروخًا من طراز إسكندر".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/لوكاشينكو-يتوقع--تطوير-صاروخ-من-طراز-إسكندر-بمساعدة-روسيا-بحلول-نهاية-العام--1062422534.html
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العالم, بيلاروس, روسيا, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: بيلاروسيا تشتري عددا من منظومات صواريخ "إسكندر" و"إس-400" الروسية
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أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن بلاده اشترت من روسيا "عددا مناسبا" من منظومات الدفاع الصاروخي "إسكندر" و"إس-400".
مينسك - سبوتنيك. ونقلت قناة "تلغرام" مقربة من الرئاسة الروسية مقطع فيديو للقاء الرئيس البيلاروسي
مع حاكم مقاطعة نيجيغورودسكايا الروسية قال فيه: "لقد اتفقنا مع بوتين، واشترينا منكم عددا مناسبا من منظومتي "إسكندر" و"إس-400"، وقمنا بتسليح جيشنا. لقد أصبح الجيش مختلفا كثيرا بامتلاكه تلك الأسلحة. على أقل تقدير، يمكن أن يتسبب هذا السلاح في أضرار هائلة لا يمكن تحملها".
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه يتوقع بحلول نهاية عام 2022، بمساعدة روسيا، تطوير صاروخ من طراز إسكندر في البلاد.
في وقت سابق، عقد رئيسا بيلاروسيا وروسيا، لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، اجتماعا على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
في 16 مايو/أيار في موسكو.
وفقًا لرئيس الدولة البيلاروسية، ناقش الرؤساء عددا من قضايا المجمع الصناعي العسكري، على وجه الخصوص، العمل المشترك في مجال علم الصواريخ. قبل ذلك، تحدث لوكاشينكو عن اتفاقيات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، وتطوير الجانب البيلاروسي لصاروخها الجديد، بما في ذلك صواريخ من طراز "إسكندر".
وقال لوكاشينكو بحسب قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام": "لقد تمت مناقشة مشكلة علم الصواريخ مع بوتين. وسوف يساعدوننا في إنهاء تطوير الصواريخ الجديدة التي نصنعها. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، ولكن مع الروس سنقوم بسرعة بتطوير صاروخ عادي - لديه المزيد من الكفاءات. نحن سنقوم بذلك بأنفسنا، لكن هذا سيستغرق أكثر من عام. وإذا جاء شخص ذكي وأخبرنا أننا نفعل شيئًا خاطئًا، فبنهاية هذا العام سنتلقى صاروخًا من طراز إسكندر".