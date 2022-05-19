https://arabic.sputniknews.com/20220519/لوكاشينكو-يتوقع--تطوير-صاروخ-من-طراز-إسكندر-بمساعدة-روسيا-بحلول-نهاية-العام--1062422534.html
لوكاشينكو يتوقع تطوير صاروخ من طراز "إسكندر" بمساعدة روسيا بحلول نهاية العام
لوكاشينكو يتوقع تطوير صاروخ من طراز "إسكندر" بمساعدة روسيا بحلول نهاية العام
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه يتوقع بحلول نهاية عام 2022، بمساعدة روسيا، تطوير صاروخ من طراز إسكندر في البلاد. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:09+0000
2022-05-19T10:09+0000
2022-05-19T10:09+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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في وقت سابق، عقد رئيسا بيلاروسيا وروسيا، لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، اجتماعا على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 مايو/أيار في موسكو.وفقًا لرئيس الدولة البيلاروسية، ناقش الرؤساء عددًا من قضايا المجمع الصناعي العسكري، على وجه الخصوص، العمل المشترك في مجال علم الصواريخ. قبل ذلك، تحدث لوكاشينكو عن اتفاقيات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، وتطوير الجانب البيلاروسي لصاروخها الجديد، بما في ذلك صواريخ من طراز "إسكندر".وقال لوكاشينكو بحسب قناة "بول بيرفوفو" على تلغرام: "لقد تمت مناقشة مشكلة علم الصواريخ مع بوتين. وسوف يساعدوننا في إنهاء تطوير الصواريخ الجديدة التي نصنعها. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، ولكن مع الروس سنقوم بسرعة بتطوير صاروخ عادي - لديه المزيد من الكفاءات. نحن سنقوم بذلك بأنفسنا، لكن هذا سيستغرق أكثر من عام. وإذا جاء شخص ذكي وأخبرنا أننا نفعل شيئًا خاطئًا، فبنهاية هذا العام سنتلقى صاروخًا من طراز إسكندر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو يتوقع تطوير صاروخ من طراز "إسكندر" بمساعدة روسيا بحلول نهاية العام
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه يتوقع بحلول نهاية عام 2022، بمساعدة روسيا، تطوير صاروخ من طراز إسكندر في البلاد.
في وقت سابق، عقد رئيسا بيلاروسيا وروسيا، لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، اجتماعا على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 مايو/أيار في موسكو.
وفقًا لرئيس الدولة البيلاروسية، ناقش الرؤساء عددًا من قضايا المجمع الصناعي العسكري، على وجه الخصوص، العمل المشترك في مجال علم الصواريخ. قبل ذلك، تحدث لوكاشينكو عن اتفاقيات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ، وتطوير الجانب البيلاروسي لصاروخها الجديد، بما في ذلك صواريخ من طراز "إسكندر".
وقال لوكاشينكو بحسب قناة "بول بيرفوفو" على تلغرام: "لقد تمت مناقشة مشكلة علم الصواريخ مع بوتين. وسوف يساعدوننا في إنهاء تطوير الصواريخ الجديدة التي نصنعها. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، ولكن مع الروس سنقوم بسرعة بتطوير صاروخ عادي - لديه المزيد من الكفاءات. نحن سنقوم بذلك بأنفسنا، لكن هذا سيستغرق أكثر من عام. وإذا جاء شخص ذكي وأخبرنا أننا نفعل شيئًا خاطئًا، فبنهاية هذا العام سنتلقى صاروخًا من طراز إسكندر".