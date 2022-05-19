رئيسة الوزراء السويدية: السويد تختار طريقا جديدا بعد "200 عام من الحياد"

يدلي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، بتصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعهم في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، اليوم الخميس.
15:36 GMT 19.05.2022
"سنوسع إنفاقنا العسكري ليصل إلى 2% في أقرب وقت ممكن".
15:27 GMT 19.05.2022
"سنرسل اليوم للكونغرس تقريرا حول انضمام الدولتين إلى الناتو، حتى يستطيع العمل على تسريع إجراءات انضمامهما".
15:09 GMT 19.05.2022
رئيسة الوزراء السويدية: نقف هنا متحدون أكثر من أي وقت مضى.
15:08 GMT 19.05.2022
رئيسة الوزراء السويدية: الشركات السويدية نشطة في جميع الولايات الأمريكية.
15:07 GMT 19.05.2022
رئيسة الوزراء السويدية: نحن نجري محادثات مع أعضاء الناتو (بخصوص الانضمام للحلف) بما في ذلك تركيا.
15:05 GMT 19.05.2022
رئيسة الوزراء السويدية: الناتو سيكون أقوى بانضمامنا.
15:05 GMT 19.05.2022
رئيسة الوزراء السويدية: السويد تختار طريقا جديدا بعد "200 عام من سياسة الحياد العسكري".
15:04 GMT 19.05.2022
رئيسة الوزراء السويدية: "الوضع في أوكرانيا اليوم يذكرنا بأشد الأيام ظلاما في أوروبا".
15:03 GMT 19.05.2022
الرئيس الفنلندي: "فنلندا مع أوروبا والولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا".
15:02 GMT 19.05.2022
الرئيس الفنلندي: "الغزو الروسي غيّر وضع فنلندا الأمني في المنطقة".
15:02 GMT 19.05.2022
الرئيس الفنلندي: نحن نندد بالإرهاب بكل أشكاله، وربما لدى تركيا مخاوف نحو انضمامنا وسنناقش ذلك لاحقا".
15:00 GMT 19.05.2022
الرئيس الفنلندي: إنه وقت انضمام حلفاء الناتو إلى الحلف، والولايات المتحدة يجب أن تكون مثالا للغير.
14:59 GMT 19.05.2022
الرئيس الفنلندي: القوات الفنلندية هي من الأقوى في أوروبا.
14:59 GMT 19.05.2022
الرئيس الفنلندي لبايدن: لقد ساعدتنا للتقدم خطوة إلى الأمام.
14:58 GMT 19.05.2022
الرئيس الفنلندي: نحن نقوم بخطوة تاريخية للانضمام لحلف الأطلسي.
14:57 GMT 19.05.2022
بايدن: باب الناتو ما زال مفتوحا للبلدين.
14:56 GMT 19.05.2022
بايدن: قوة الناتو ليست في مقدرته العسكرية الهائلة فحسب، بل بسبب التزام أعضائه تجاه بعضهم بعضا.
14:54 GMT 19.05.2022
بايدن: دخول أعضاء جدد لعضوية الناتو لا يشكل خطرا على أي أحد بل هو دفاع ضد الغير.
14:53 GMT 19.05.2022
بايدن: فنلندا والسويد تجعلان الناتو أقوى.
14:51 GMT 19.05.2022
بايدن: السويد وفنلندا تمتلكان دستورا ديمقراطيا وقوة عسكرية واقتصادية عالية وتملكان كل ما تطلبه شروط عضوية الناتو، ولقد ناقشنا دخولهما للناتو، اليوم، وهما تملكان دعم بلادنا لانضمامهما للحلف.