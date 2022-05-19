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ما حقيقة التقاط طيار لصورة سيلفي من نافذة الطائرة أثناء تحليقها في الجو؟
ما حقيقة التقاط طيار لصورة سيلفي من نافذة الطائرة أثناء تحليقها في الجو؟
أثارت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة بعدما ظهر فيها طيار وهو يلتقط صورة سيلفي من شباك طائرة أثناء تحليقها في الجو. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T08:07+0000
2022-05-19T08:07+0000
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وبحسب الصورة المتداولة، فإن الطيار يخرج نصف جسده العلوي من شباك طائرة تحلق في الجو ويمسك بيده ذراعا خاصا بالتقاط الصور السيلفي، وهو ما أثار شكوكا حول إمكانية حدوث مثل هذه الأفعال.يقول موقع "هوكس آي" إن هذه الصورة تم تداولها على أنها صورة حقيقية للطيار، مضيفا: "لكن القيام بمثل هذه الأفعال مستحيل من الناحية العملية".ولفت الموقع إلى أن هذه الصورة عبار عن صورة مركبة لطيار يدعى مايك فاغنر، نشرها على صفحته على "انستغرام"، مشيرا إلى أنها واحدة من عدة صورة غير واقعية (مركبة) نشرها على صفحته الشخصية بهدف مداعبة متابعيه.وعلى صفحته الشخصي توجد الصورة من نحو 55 أسبوعا حيث أرفقها بتعليقها أوضح فيها أن الصورة ليست حقيقية وأنه تم استخدام برنامج تصميم الصور الشهير "فوتوشوب" لتصميمها بهذه الطريقة.
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منوعات, أخبار العالم الآن

ما حقيقة التقاط طيار لصورة سيلفي من نافذة الطائرة أثناء تحليقها في الجو؟

08:07 GMT 19.05.2022
© flickr.com / Bradley Gordonطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© flickr.com / Bradley Gordon
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أثارت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة بعدما ظهر فيها طيار وهو يلتقط صورة سيلفي من شباك طائرة أثناء تحليقها في الجو.
وبحسب الصورة المتداولة، فإن الطيار يخرج نصف جسده العلوي من شباك طائرة تحلق في الجو ويمسك بيده ذراعا خاصا بالتقاط الصور السيلفي، وهو ما أثار شكوكا حول إمكانية حدوث مثل هذه الأفعال.
يقول موقع "هوكس آي" إن هذه الصورة تم تداولها على أنها صورة حقيقية للطيار، مضيفا: "لكن القيام بمثل هذه الأفعال مستحيل من الناحية العملية".
ولفت الموقع إلى أن هذه الصورة عبار عن صورة مركبة لطيار يدعى مايك فاغنر، نشرها على صفحته على "انستغرام"، مشيرا إلى أنها واحدة من عدة صورة غير واقعية (مركبة) نشرها على صفحته الشخصية بهدف مداعبة متابعيه.
وعلى صفحته الشخصي توجد الصورة من نحو 55 أسبوعا حيث أرفقها بتعليقها أوضح فيها أن الصورة ليست حقيقية وأنه تم استخدام برنامج تصميم الصور الشهير "فوتوشوب" لتصميمها بهذه الطريقة.
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