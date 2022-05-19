https://arabic.sputniknews.com/20220519/ما-حقيقة-تفاوض-الريان-القطري-مع-موسيماني-مدرب-الأهلي-المصري-1062433184.html
ما حقيقة تفاوض الريان القطري مع موسيماني مدرب الأهلي المصري؟
ما حقيقة تفاوض الريان القطري مع موسيماني مدرب الأهلي المصري؟
علق نادي "الريان" القطري على ما أثير من أنباء حول وجود مفاوضات بين النادي الخليجي وبيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي المصري الحالي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:02+0000
2022-05-19T13:02+0000
2022-05-19T13:02+0000
رياضة
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جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية لأمير فتحي، المشرف على الإعلام في النادي القطري، نفى فيها وجود مفاوضات بهذا الشأن، حسبما ذكر موقع "في الجول" المصري، اليوم الخميس.وقال فتحي إن الأندية القطرية تتجه في الغالب نحو المدارس اللاتينية أو الأوروبية في التدريب وليس المدرسة الأفريقية.وتابع: "ما أعرفه هو أن موسيماني حاول التواصل مع بعض الأندية القطرية قبل نحو شهرين من مفاوضات التجديد مع النادي الأهلي، لكنه لم ينجح في الحصول على عرض مناسب".يذكر أن الأهلي أعلن، في وقت سابق، تمديد تعاقده لموسمين آخرين مع بيتسو موسيماني، الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في 30 مايو/ أيار الجاري أمام الوداد البيضاوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/موسيماني-يكشف-سبب-تراجع-مستوى-الأهلي-محليا-1062422740.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز, نادي الأهلي
ما حقيقة تفاوض الريان القطري مع موسيماني مدرب الأهلي المصري؟
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علق نادي "الريان" القطري على ما أثير من أنباء حول وجود مفاوضات بين النادي الخليجي وبيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي المصري الحالي.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية لأمير فتحي، المشرف على الإعلام في النادي القطري، نفى فيها وجود مفاوضات بهذا الشأن، حسبما ذكر
موقع "في الجول" المصري، اليوم الخميس.
وقال فتحي إن الأندية القطرية تتجه في الغالب نحو المدارس اللاتينية أو الأوروبية في التدريب وليس المدرسة الأفريقية.
وتابع: "ما أعرفه هو أن موسيماني حاول التواصل مع بعض الأندية القطرية قبل نحو شهرين من مفاوضات التجديد مع النادي الأهلي
، لكنه لم ينجح في الحصول على عرض مناسب".
يذكر أن الأهلي أعلن، في وقت سابق، تمديد تعاقده
لموسمين آخرين مع بيتسو موسيماني، الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا
للعام الثالث على التوالي في 30 مايو/ أيار الجاري أمام الوداد البيضاوي.