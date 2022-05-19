https://arabic.sputniknews.com/20220519/مدير-روساتوم-يعتبر-أن-الأسلحة-النووية-حافظت-على-وجود-روسيا-ضمن-حدودها-الحالية-1062427681.html

مدير "روساتوم" يعتبر أن الأسلحة النووية "حافظت على وجود روسيا ضمن حدودها الحالية"

مدير "روساتوم" يعتبر أن الأسلحة النووية "حافظت على وجود روسيا ضمن حدودها الحالية"

قال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لوكالة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، إن الأسلحة النووية، كرادع، ساعدت روسيا على "الحفاظ على حدودها الحالية". 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T11:47+0000

2022-05-19T11:47+0000

2022-05-19T11:47+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046537613_0:103:3023:1803_1920x0_80_0_0_4100b132f097bc6a83e544937984d371.jpg

وأضاف ليخاتشيف، اليوم الخميس، في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: وأشار رئيس "روساتوم" إلى حصرية الأسلحة النووية المحلية كرادع، حيث شرح ذلك بالقول: "لا أريد حتى أن أتخيل ما كان سيحدث خلال نزاع اليوم (في أوكرانيا) لو لم تكن لدينا أسلحة نووية".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 19 أيار/مايو، أن الولايات المتحدة تتهم روسيا باحتمال استخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا من أجل تخويف سكانها، في حين أن روسيا لم تهدد أبدًا بأي أسلحة نووية، ولكنها على العكس تحذر الجميع من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة، وهذا لا يعجب الولايات المتحدة.وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "يسعى الأمريكيون إلى تحقيق عدد من الأهداف من خلال اتهام روسيا باستمرار، باستخدامها للأسلحة النووية في أوكرانيا، وأحدها واضح - لتخويف سكانها".وقالت إن روسيا "لم تهدد بالأسلحة النووية ولا مرة، بل على العكس من ذلك، تحذر باستمرار جميع الأطراف من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة، الأمر الذي لا يعجب واشنطن".

https://arabic.sputniknews.com/20220504/مدفيديف-إعلان-الناتو-أنه-لم-يعد-مرتبطا-معنا-بأي-اتفاقات-يعني-احتمال-إرسال-أسلحة-نووية-إلى-دول-جديدة-1061850196.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا