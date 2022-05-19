https://arabic.sputniknews.com/20220519/مسؤول-أمريكي-يكشف-موقف-إسرائيل-من-إعادة-مساعدات-بلاده-للفلسطينيين-1062445492.html
مسؤول أمريكي يكشف موقف إسرائيل من إعادة مساعدات بلاده للفلسطينيين
مسؤول أمريكي يكشف موقف إسرائيل من إعادة مساعدات بلاده للفلسطينيين
كشف موقع إلكتروني إسرائيلي عن موقف بلاده من إعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، اليوم الخميس. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:09+0000
2022-05-19T16:09+0000
2022-05-19T16:09+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء اليوم الخميس، أن مسؤولين إسرائيليين قد أعربوا عن "حماسهم" لنظرائهم الأمريكيين حول إعادة إدارة الرئيس جو بايدن، المساعدة للفلسطينيين.وأوضح الموقع أن الرئيس بايدن قد أعاد أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين منذ توليه منصبه، مطلع العام الماضي، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تلك المساعدات ذهبت إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).ولفت إلى أن ربع المساعدات الأمريكية للفلسطينيين قد ذهبت إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع إنسانية واقتصادية مختلفة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.ويذكر أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد سحب المساعدات الأمريكية بعد رفض السلطة الفلسطينية الالتزام بجهود السلام التي تقودها إدارته، حيث سبق وقطعت السلطة العلاقات مع الإدارة الأمريكية في العام 2017، على خلفية اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، بأن الاتحاد الأوروبي قد أعلن تخصيص 25 مليون يورو مساعدة مالية للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار الأوروبي يأتي بعد أيام قليلة من اختتام مؤتمر الدول المانحة في بروكسل، الأسبوع الماضي، والذي حضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/حل-مالي-أم-مخطط-تصفية-لماذا-يرفض-الفلسطينيون-مقترح-الأونروا-بنقل-خدماتها-لمؤسسات-دولية؟-1061762997.html
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سبوتنيك عربي
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الأونروا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مسؤول أمريكي يكشف موقف إسرائيل من إعادة مساعدات بلاده للفلسطينيين
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كشف موقع إلكتروني إسرائيلي عن موقف بلاده من إعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، اليوم الخميس.
وذكر الموقع الإلكتروني i24NEWS
، مساء اليوم الخميس، أن مسؤولين إسرائيليين قد أعربوا عن "حماسهم" لنظرائهم الأمريكيين حول إعادة إدارة الرئيس جو بايدن، المساعدة للفلسطينيين.
وأوضح الموقع أن الرئيس بايدن
قد أعاد أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين منذ توليه منصبه، مطلع العام الماضي، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تلك المساعدات ذهبت إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)
.
ولفت إلى أن ربع المساعدات الأمريكية للفلسطينيين قد ذهبت إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع إنسانية واقتصادية مختلفة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويذكر أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد سحب المساعدات الأمريكية بعد رفض السلطة الفلسطينية الالتزام بجهود السلام التي تقودها إدارته، حيث سبق وقطعت السلطة العلاقات مع الإدارة الأمريكية في العام 2017، على خلفية اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة يسرائيل هايوم
العبرية، بأن الاتحاد الأوروبي قد أعلن تخصيص 25 مليون يورو مساعدة مالية للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا القرار الأوروبي يأتي بعد أيام قليلة من اختتام مؤتمر الدول المانحة في بروكسل، الأسبوع الماضي، والذي حضره رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.