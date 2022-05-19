https://arabic.sputniknews.com/20220519/مساعد-الرئيس-الروسي-يتوقع-بداية-مجاعة-عالمية-في-العالم-نهاية-عام-2022-1062423035.html
مساعد الرئيس الروسي يتوقع بداية مجاعة عالمية في العالم نهاية عام 2022
مساعد الرئيس الروسي يتوقع بداية مجاعة عالمية في العالم نهاية عام 2022
توقع مساعد رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم أوريشكين، بداية مجاعة عالمية في العالم بنهاية عام 2022. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:19+0000
2022-05-19T10:19+0000
2022-05-19T10:19+0000
العالم
أوريشكين
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وقال في حديثه في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة، إنه من المهم ألا تعاني روسيا منه.وبحسب أوريشكين إن السبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية، الزيادة في تكلفة القمح في السوق العالمية بسبب السياسة النقدية غير المسؤولة للولايات المتحدة. وأضاف: "حتى عام 2020، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد طباعة الدولار، بدءًا من يوليو/ تموز 2020 تقريبًا، بدأت فترة النمو الحاد إلى حد ما".وأشار إلى أن ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، كانت نتيجة طباعة الدولار في إطار مكافحة تداعيات الوباء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أوريشكين
مساعد الرئيس الروسي يتوقع بداية مجاعة عالمية في العالم نهاية عام 2022
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توقع مساعد رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم أوريشكين، بداية مجاعة عالمية في العالم بنهاية عام 2022.
وقال في حديثه في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة، إنه من المهم ألا تعاني روسيا منه.
وبحسب أوريشكين إن السبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية، الزيادة في تكلفة القمح في السوق العالمية بسبب السياسة النقدية غير المسؤولة للولايات المتحدة. وأضاف: "حتى عام 2020، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد طباعة الدولار، بدءًا من يوليو/ تموز 2020 تقريبًا، بدأت فترة النمو الحاد إلى حد ما".
وأشار إلى أن ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، كانت نتيجة طباعة الدولار في إطار مكافحة تداعيات الوباء.