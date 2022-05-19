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https://arabic.sputniknews.com/20220519/مساعد-الرئيس-الروسي-يتوقع-بداية-مجاعة-عالمية-في-العالم-نهاية-عام-2022-1062423035.html
مساعد الرئيس الروسي يتوقع بداية مجاعة عالمية في العالم نهاية عام 2022
مساعد الرئيس الروسي يتوقع بداية مجاعة عالمية في العالم نهاية عام 2022
توقع مساعد رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم أوريشكين، بداية مجاعة عالمية في العالم بنهاية عام 2022. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:19+0000
2022-05-19T10:19+0000
العالم
أوريشكين
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وقال في حديثه في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة، إنه من المهم ألا تعاني روسيا منه.وبحسب أوريشكين إن السبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية، الزيادة في تكلفة القمح في السوق العالمية بسبب السياسة النقدية غير المسؤولة للولايات المتحدة. وأضاف: "حتى عام 2020، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد طباعة الدولار، بدءًا من يوليو/ تموز 2020 تقريبًا، بدأت فترة النمو الحاد إلى حد ما".وأشار إلى أن ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، كانت نتيجة طباعة الدولار في إطار مكافحة تداعيات الوباء.
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العالم, أوريشكين

مساعد الرئيس الروسي يتوقع بداية مجاعة عالمية في العالم نهاية عام 2022

10:19 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Dmitry Astakhov مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية
 مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Dmitry Astakhov
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توقع مساعد رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم أوريشكين، بداية مجاعة عالمية في العالم بنهاية عام 2022.
وقال في حديثه في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة، إنه من المهم ألا تعاني روسيا منه.
وبحسب أوريشكين إن السبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية، الزيادة في تكلفة القمح في السوق العالمية بسبب السياسة النقدية غير المسؤولة للولايات المتحدة. وأضاف: "حتى عام 2020، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد طباعة الدولار، بدءًا من يوليو/ تموز 2020 تقريبًا، بدأت فترة النمو الحاد إلى حد ما".
وأشار إلى أن ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، كانت نتيجة طباعة الدولار في إطار مكافحة تداعيات الوباء.
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