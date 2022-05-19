https://arabic.sputniknews.com/20220519/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-كوريا-الشمالية-غير-مهتمة-باجتماع-زعيمها-مع-بايدن-1062454015.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية غير مهتمة باجتماع زعيمها مع بايدن

مستشار الأمن القومي الأمريكي: كوريا الشمالية غير مهتمة باجتماع زعيمها مع بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على أن ‏كوريا الشمالية مهتمة بعقد أول قمة ثنائية بين زعيم البلاد، كيم جونغ... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T21:32+0000

2022-05-19T21:32+0000

2022-05-19T21:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية

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واشنطن – سبوتنيك. وصرح سوليفان خلال إيجاز صحفي عندما سئل عما إذا كانت بيونغ يانغ ترغب في عقد اجتماع ثنائي بين بايدن وكيم لتعزيز العلاقات الدبلوماسية: "لم أحصل على أي مؤشر بهذا المعنى".وأشار سوليفان إلى أن "كوريا الشمالية لم تظهر أي مؤشر على استعدادها للانخراط في دبلوماسية هادفة أو بنّاءة مع أمريكا".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن وجيك سوليفان إلى كوريا الجنوبية للقاء الرئيس الجديد للبلاد، يون سوك يول، قبل التوجه إلى اليابان، يوم الأحد المقبل، للقاء قادة اليابان وأستراليا والهند.وقال سوليفان يوم الأربعاء إن هناك احتمال أن تجري كوريا الشمالية تجربة صاروخ باليستي أو حتى تجربة نووية ضمن الإطار الزمني لزيارة بايدن لكوريا الجنوبية واليابان.وأضاف أن أمريكا تنسق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان وكذلك الصين بشأن هذه القضية.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقد قمتين رسميتين مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلا أن ذلك لم يتوّج باتفاق نزع السلاح النووي.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/كوريا-الشمالية-تهاجم-بايدن-وتصفه-بـعجوز-ذي-زلات-لسان-متكررة-1061027264.html

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