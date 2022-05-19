https://arabic.sputniknews.com/20220519/مستشار-السيسي-الوضع-الوبائي-في-مصر-مستقر-تماما-1062424108.html
مستشار السيسي: الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما
مستشار السيسي: الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما
صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لشؤون الصحة والوقاية، بأن الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:32+0000
2022-05-19T10:32+0000
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وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر التلفزيون المصري، إن "الموقف مسيطر عليه تماما في مصر، ونستغل هذه الفترة دائما في مراقبة الوضع العالمي"، مشيرا إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا قليلة.وأضاف أن "الوباء لا يزال منتشرا عالميا، مثل جنوب شرق آسيا والصين وظهر منذ عدة أيام في كوريا الشمالية".وقال إنه "طالما أن الوباء لا يزال منتشرا عالميا، وهناك رصد لحالات كثيرة، فإننا مستمرون في الترصد والترقب والملاحظة والمتابعة وهو ما نعرفه بمراقبة الوضع الوبائي".ولفت مستشار السيسي إلى أن "التباين في الحالة الوبائية حول العالم أمر متوقع، كما أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى احتمالية ظهور متحورات جديدة في جنوب شرق آسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/خبير-أوبئة-مصر-تشهد-موجة-عدوى-سادسة-من-كورونا-قريبا-1061981846.html
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فيروس كورونا, مصر, أخبار مصر الآن
مستشار السيسي: الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما
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صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لشؤون الصحة والوقاية، بأن الوضع الوبائي في مصر مستقر تماما.
وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر التلفزيون المصري، إن "الموقف مسيطر عليه تماما في مصر، ونستغل هذه الفترة دائما في مراقبة الوضع العالمي"، مشيرا إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا قليلة.
وأضاف أن "الوباء لا يزال منتشرا عالميا، مثل جنوب شرق آسيا والصين وظهر منذ عدة أيام في كوريا الشمالية".
وقال إنه "طالما أن الوباء لا يزال منتشرا عالميا، وهناك رصد لحالات كثيرة، فإننا مستمرون في الترصد والترقب والملاحظة والمتابعة وهو ما نعرفه بمراقبة الوضع الوبائي".
ولفت مستشار السيسي إلى أن "التباين في الحالة الوبائية حول العالم أمر متوقع، كما أشارت منظمة الصحة العالمية
، إلى احتمالية ظهور متحورات جديدة في جنوب شرق آسيا".