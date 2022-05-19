https://arabic.sputniknews.com/20220519/مصدر-لـسبوتنيك-يعتبر-أن-صيغة-نورماندي-بشأن-أزمة-أوكرانيا-لاغية-1062425529.html
مصدر لـ"سبوتنيك" يعتبر أن صيغة نورماندي بشأن أزمة أوكرانيا "لاغية"
مصدر لـ"سبوتنيك" يعتبر أن صيغة نورماندي بشأن أزمة أوكرانيا "لاغية"
قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على دعوة السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، لاستئناف صيغة نورماندي، بأن صيغة نورماندي، وكذلك مجموعة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:57+0000
2022-05-19T10:57+0000
2022-05-19T10:57+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح المصدر: "صيغة نورماندي، وكذلك مجموعة الاتصال، لم تعد موجودة، لقد شاركوا في تسوية الصراع بين الأوكرانيين في شرق البلاد، والذي أحبطته كييف".وأضاف المصدر: "تشارك ألمانيا وفرنسا اليوم في إمداد نظام كييف بالسلاح، وهو بحد ذاته لا يسهم في الهدنة".ودعا السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، اليوم الخميس، إلى استئناف صيغة نورماندي لإبرام هدنة.إن ما يسمى بـ "صيغة نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا موجودة منذ يونيو/حزيران 2014، وبعد ذلك، وخلال الاحتفال بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا تسوية النزاع في دونباس لأول مرة، وعقدت القمة السابقة في باريس في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/روسيا-محاولات-الولايات-المتحدة-سحب-الحبوب-من-أوكرانيا-تهدد-العالم-بمجاعة-1062424287.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك" يعتبر أن صيغة نورماندي بشأن أزمة أوكرانيا "لاغية"
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قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على دعوة السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، لاستئناف صيغة نورماندي، بأن صيغة نورماندي، وكذلك مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، "لم تعد موجودة".
وأوضح المصدر: "صيغة نورماندي، وكذلك مجموعة الاتصال، لم تعد موجودة، لقد شاركوا في تسوية الصراع بين الأوكرانيين في شرق البلاد، والذي أحبطته كييف".
"بعد الاعتراف الروسي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أصبحت هذه الآليات غير ذات صلة".
وأضاف المصدر: "تشارك ألمانيا وفرنسا اليوم في إمداد نظام كييف بالسلاح
، وهو بحد ذاته لا يسهم في الهدنة".
ودعا السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، اليوم الخميس، إلى استئناف صيغة نورماندي لإبرام هدنة.
إن ما يسمى بـ "صيغة نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا موجودة منذ يونيو/حزيران 2014، وبعد ذلك، وخلال الاحتفال بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا تسوية النزاع في دونباس لأول مرة، وعقدت القمة السابقة في باريس في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.