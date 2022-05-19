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مصر ترفع أسعار الفائدة بنسة 2% متجاوزة توقعات المحللين
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مصر ترفع أسعار الفائدة بنسة 2% متجاوزة توقعات المحللين
مصر ترفع أسعار الفائدة بنسة 2% متجاوزة توقعات المحللين
رفع البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، في زيادة تجاوزت حتى توقعات المحللين الذين رجحوا رفعها... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:48+0000
2022-05-19T16:01+0000
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وقال البنك المركزي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 11.25% و12.25% على التوالي. أشارت توقعات المحللين لـ"رويترز" إلى زيادة قدرها 1.75%.في اجتماع مفاجئ في مارس/ آذار الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائد بواقع 100 نقطة أساس (1%)، وكانت هذه الزيادة الأولى منذ منتصف عام 2017، ويتوقع محللون استمرار رفع الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم المتفاقم وحفاظ مصر على جاذبيتها للمستثمرين في أدوات الدين.
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أخبار مصر الآن

مصر ترفع أسعار الفائدة بنسة 2% متجاوزة توقعات المحللين

15:48 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 19.05.2022)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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يتبع
رفع البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، في زيادة تجاوزت حتى توقعات المحللين الذين رجحوا رفعها بوتيرة أقل.
وقال البنك المركزي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 11.25% و12.25% على التوالي. أشارت توقعات المحللين لـ"رويترز" إلى زيادة قدرها 1.75%.
في اجتماع مفاجئ في مارس/ آذار الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائد بواقع 100 نقطة أساس (1%)، وكانت هذه الزيادة الأولى منذ منتصف عام 2017، ويتوقع محللون استمرار رفع الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم المتفاقم وحفاظ مصر على جاذبيتها للمستثمرين في أدوات الدين.
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