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https://arabic.sputniknews.com/20220519/مقولة-البحر-من-أمامكم-والكلاب-من-ورائكم-تنطبق-على-أيل-هارب-فيديو-1062450130.html
مقولة البحر من أمامكم و"الكلاب من ورائكم" تنطبق على أيل هارب... فيديو
مقولة البحر من أمامكم و"الكلاب من ورائكم" تنطبق على أيل هارب... فيديو
التجأ أيل من فصيلة "الموظ" في كازاخستان إلى السباحة بعد أن أصيب بالهلع نتيجة نباح الكلاب الشاردة نحوه. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T19:06+0000
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والتقطت عدسة الكاميرا في مدينة كوكشيتاو، أيل الموظ يشق طريقه في بحيرة "كوبا" دون أي مشكلة تذكر، حيث أظهر براعة في العوم رغم حجمه الضخم، حيث يبلغ متوسط طول الموظ من رأسه وحتى بداية ذيله 3 أمتار، بينما يبلغ طول ذيله 17 سم، كما يبلغ ارتفاعه حتى الكتف 190 سم.ويتواجد الموظ في الأجزاء الشمالية لأوروبا وأمريكا الشمالية، وآسيا، ويألف العيش في الغابات والمستنقعات والأجمات.
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نادي الفيديو

مقولة البحر من أمامكم و"الكلاب من ورائكم" تنطبق على أيل هارب... فيديو

19:06 GMT 19.05.2022
© Photo / Pixabay تمثال لحيوان الأيل في النرويج
تمثال لحيوان الأيل في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Photo / Pixabay
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التجأ أيل من فصيلة "الموظ" في كازاخستان إلى السباحة بعد أن أصيب بالهلع نتيجة نباح الكلاب الشاردة نحوه.
والتقطت عدسة الكاميرا في مدينة كوكشيتاو، أيل الموظ يشق طريقه في بحيرة "كوبا" دون أي مشكلة تذكر، حيث أظهر براعة في العوم رغم حجمه الضخم، حيث يبلغ متوسط طول الموظ من رأسه وحتى بداية ذيله 3 أمتار، بينما يبلغ طول ذيله 17 سم، كما يبلغ ارتفاعه حتى الكتف 190 سم.
ويتواجد الموظ في الأجزاء الشمالية لأوروبا وأمريكا الشمالية، وآسيا، ويألف العيش في الغابات والمستنقعات والأجمات.
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