https://arabic.sputniknews.com/20220519/منتجات-غالبا-ما-تحتوي-على-مضادات-حيوية-1062413115.html

منتجات غالبا ما تحتوي على مضادات حيوية

منتجات غالبا ما تحتوي على مضادات حيوية

تم إدراج قائمة المنتجات، بما في ذلك الدجاج والجبن، التي تحتوي على مضادات حيوية والتي يمكن أن تسبب تطور مقاومة لهذه الأدوية في جسم الإنسان. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T07:24+0000

2022-05-19T07:24+0000

2022-05-19T07:24+0000

علوم

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أخبر الأطباء - خبيرة التغذية داريا روساكوفا والطبيبة المعالجة ناتاليا لازورينكو - أن بعض المنتجات تحتوي غالبًا على مضادات حيوية. وهي، وفقًا للأطباء، منتجات تعتمد على الحليب، وكذلك منتجات المواشي والدواجن.قالت روساكوفا: "غالبًا ما تستخدم العقاقير المضادة للبكتيريا في إنتاج منتجات الألبان حتى لا تفسد، وفي تربية الحيوانات، حتى لا تمرض، ينطبق هذا على كل من الدجاج واللحوم".وأوضحت أن اللحوم والدواجن يمكن أن تحتوي على جرعات كبيرة من المضادات الحيوية إذا تم الذبح دون مراعاة التقنيات اللازمة، حسب موقع أورا.وأشارت إلى أن منتجات الألبان والدجاج واللحوم المحتوية على المضادات الحيوية تحدث مقاومة لهذه الأدوية في جسم الإنسان".أضافت المعالجة لازورينكو في تعليقها على موقع "أورا" أنه من المحتمل جدًا أن تحصل على هذه المقاومة إذا كنت تتناول الجبن كثيرًا. يبرز هذا المنتج بين منتجات الألبان لأنه يحتوي غالبًا على كمية لا بأس بها من المضادات الحيوية.ونصحت الطبيبة: "أنه من الأفضل توقف الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل القولون العصبي وداء المبيضات (القلاع) عن تناول الجبن".

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علوم