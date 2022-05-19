https://arabic.sputniknews.com/20220519/من-يحمل-حقيبة-بوتين-النووية؟-1062410888.html
من يحمل حقيبة بوتين النووية؟
من يحمل حقيبة بوتين النووية؟
كشف نائب رئيس الحكومة الروسية عمَّن يحمل الحقيبة الخاصة برئيس الدولة التي تحوي لوحة التحكم في الأسلحة النووية الروسية. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T05:26+0000
2022-05-19T05:26+0000
2022-05-19T06:07+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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قال يوري بوريسوف أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" إن حقيبة الرئيس فلاديمير بوتين النووية يحملها اثنان من ضباط البحرية الروسية يرافقانه دائما.وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن القوات المسلحة الروسية لا يمكن أن تلجأ إلى استخدام السلاح النووي إلا للرد على مَن يستخدم السلاح النووي ضد روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
من يحمل حقيبة بوتين النووية؟
05:26 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 06:07 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
كشف نائب رئيس الحكومة الروسية عمَّن يحمل الحقيبة الخاصة برئيس الدولة التي تحوي لوحة التحكم في الأسلحة النووية الروسية.
قال يوري بوريسوف
أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" إن حقيبة الرئيس فلاديمير بوتين النووية يحملها اثنان من ضباط البحرية الروسية يرافقانه دائما.
وأشار نائب رئيس الوزراء
إلى أن القوات المسلحة الروسية لا يمكن أن تلجأ إلى استخدام السلاح النووي إلا للرد على مَن يستخدم السلاح النووي ضد روسيا.