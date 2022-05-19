https://arabic.sputniknews.com/20220519/موسيماني-يكشف-سبب-تراجع-مستوى-الأهلي-محليا-1062422740.html
موسيماني يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي محليا
موسيماني يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي محليا
كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سبب تراجع مستوى الفريق محليا في الفترة الأخيرة. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:15+0000
2022-05-19T10:15+0000
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وقال الجنوب أفريقي، موسيماني، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، عقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة 19 من الدوري المصري، إن سوء أرضية الملاعب، كانت من أهم أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بحسب موقع "في الجول".وأضاف: "لا أبحث عن أعذار لتراجع النتائج، ولا أرغب في الحديث عن ظروف الملعب، هل رأيتم أرضية الملعب أمام المصري، أعطوني ملعبا جيدا وانظروا للكرة والأداء".وأشار موسيماني إلى أن "وضع النادي الأهلي صعب في الوقت الحالي بسبب برنامج مبارياته المختلفة سواء كان في الدوري المصري أو في دوري أبطال أفريقيا".وأوضح أن "الوضع بالنسبة لنا صعب لأن برنامج مبارياتنا مختلف، عاوزين نكسب كل حاجة بنلعب عليها، ولما يكون في رحلة طويلة زي الجزائر، رحلة طويلة لمدة حوالي 7 ساعات وعندنا يوم واحد بس استعداد للماتش الجاي، نريد أن نكسب كل البطولات، ولدينا إصابات كثيرة جدا داخل الفريق ولا أعلم مدى إصابة الشناوي حتى الآن، وأؤكد أنني لا أبحث عن أعذار لتبرير التعادل أمام البنك ولكن أرضية الملعب كانت سيئة للغاية".وأكد موسيماني أن "علي معلول لم يكن جاهزا 100 بالمئة، وديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية إصابة، ومحمد الشناوي اتصاب وطلب التغيير، وما حدث جزء من كرة القدم كما أننا نواجه فريقًا أخذ راحة أطول".
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ماتش الأهلي اليوم, الدوري المصري الممتاز
موسيماني يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي محليا
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كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سبب تراجع مستوى الفريق محليا في الفترة الأخيرة.
وقال الجنوب أفريقي، موسيماني، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، عقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة 19 من الدوري المصري، إن سوء أرضية الملاعب، كانت من أهم أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بحسب موقع "في الجول".
وأضاف: "لا أبحث عن أعذار لتراجع النتائج، ولا أرغب في الحديث عن ظروف الملعب، هل رأيتم أرضية الملعب أمام المصري، أعطوني ملعبا جيدا وانظروا للكرة والأداء".
وأشار موسيماني إلى أن "وضع النادي الأهلي
صعب في الوقت الحالي بسبب برنامج مبارياته المختلفة سواء كان في الدوري المصري أو في دوري أبطال أفريقيا".
وأوضح أن "الوضع بالنسبة لنا صعب لأن برنامج مبارياتنا مختلف، عاوزين نكسب كل حاجة بنلعب عليها، ولما يكون في رحلة طويلة زي الجزائر، رحلة طويلة لمدة حوالي 7 ساعات وعندنا يوم واحد بس استعداد للماتش الجاي، نريد أن نكسب كل البطولات، ولدينا إصابات كثيرة جدا داخل الفريق ولا أعلم مدى إصابة الشناوي حتى الآن، وأؤكد أنني لا أبحث عن أعذار لتبرير التعادل أمام البنك ولكن أرضية الملعب كانت سيئة للغاية".
وأكد موسيماني أن "علي معلول لم يكن جاهزا 100 بالمئة، وديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية إصابة، ومحمد الشناوي اتصاب وطلب التغيير، وما حدث جزء من كرة القدم كما أننا نواجه فريقًا أخذ راحة أطول".