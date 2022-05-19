https://arabic.sputniknews.com/20220519/ميدفيديف-عن-خطط-الولايات-المتحدة-لمنع-روسيا-من-سداد-الديون-بالدولار--يمكن-ألا-ندفع-على-الإطلاق-1062414659.html
ميدفيديف عن خطط الولايات المتحدة لمنع روسيا من سداد الديون بالدولار: يمكن ألا ندفع على الإطلاق
ميدفيديف عن خطط الولايات المتحدة لمنع روسيا من سداد الديون بالدولار: يمكن ألا ندفع على الإطلاق
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف أن روسيا يمكنها ألا تسدد ديونها على الإطلاق إذا قررت الولايات المتحدة منع موسكو من سداد ديونها بالدولار،... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T07:50+0000
2022-05-19T07:50+0000
2022-05-19T07:54+0000
روسيا
اقتصاد
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وكتب ميدفيديف على تلغرام: "قد لا ندفع على الإطلاق. ونستخدم الأموال غير المنفقة لتحقيق أغراض أخرى، على وجه التحديد تلك التي لا يحبها الأمريكيون كثيرًا".وبحسب ميدفيديف، فإن مثل هذا القرار من الأمريكيين سيكون له عواقب على مستوى الثقة في النظام المالي الأمريكي. "أموالنا في هذه الحالة لن يستلمها حاملو سندات الدين الأمريكيون".في الوقت نفسه، يمكن لروسيا الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون بالروبل، وفقا له.
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روسيا, اقتصاد
ميدفيديف عن خطط الولايات المتحدة لمنع روسيا من سداد الديون بالدولار: يمكن ألا ندفع على الإطلاق
07:50 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف أن روسيا يمكنها ألا تسدد ديونها على الإطلاق إذا قررت الولايات المتحدة منع موسكو من سداد ديونها بالدولار، بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من السلطات الأمريكية، فلن يحصل حاملو سندات الديون الأمريكيون على المال.
وكتب ميدفيديف على تلغرام: "قد لا ندفع على الإطلاق. ونستخدم الأموال غير المنفقة لتحقيق أغراض أخرى، على وجه التحديد تلك التي لا يحبها الأمريكيون كثيرًا".
وبحسب ميدفيديف، فإن مثل هذا القرار من الأمريكيين سيكون له عواقب على مستوى الثقة في النظام المالي الأمريكي. "أموالنا في هذه الحالة لن يستلمها حاملو سندات الدين الأمريكيون".
في الوقت نفسه، يمكن لروسيا الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون بالروبل، وفقا له.