https://arabic.sputniknews.com/20220519/نائب-روسي-الحرفان-z-وv-ليسا-رمزين-عسكريين-رسميين-في-روسيا-1062432540.html

نائب روسي: الحرفان "Z" و"V" ليسا رمزين عسكريين رسميين في روسيا

نائب روسي: الحرفان "Z" و"V" ليسا رمزين عسكريين رسميين في روسيا

قال النائب في مجلس الدوما، يفغيني ستوبين، إن الحرفين Z وV ليسا رمزين عسكريين رسميين في روسيا، مستشهداً بردّ وزارة الدفاع الروسية على تساؤله. 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T13:01+0000

2022-05-19T13:01+0000

2022-05-19T13:03+0000

العالم

روسيا

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وكتب ستوبين عبر "تلغرام": "الحرفان Z وV ليسا رمزين عسكريين رسميين وليس لهما معنى خاصا، هذا ما نقلته وزارة الدفاع الروسية ردًا على تساؤلي".وأضاف: "آمل أن تساعد هذه الإجابة شخصًا ما في تجنب الملاحقة القضائية غير المعقولة عند التعبير عن موقفه من الحروف الأبجدية الأجنبية، ولا أمانع في استخدام إجابة وزارة الدفاع الروسية في أي قضايا قضائية".وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، سيرغي جوسيف، أن هذين الحرفين في الوقت الحالي، تم استخدامهما في العملية العسكرية الخاصة للتعرف على الجنود العسكريين الروس ومعداتهم والقوات الشعبية في دونيتسك ولوغانسك".انتشر الحرفان Z وV بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وشرحت وزارة الدفاع ما تعنيه هذه الرموز. يرمز Z إلى كلمة روسية "زا بابيدو - for Victory" (أي من أجل النصر)، وV يرمز إلى "Power V for Truth" أي "القوة في الحقيقة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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العالم, روسيا