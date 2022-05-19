https://arabic.sputniknews.com/20220519/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-ونظيره-الأمريكي-يبحثان-عددا-من-المسائل-من-بينها-أوكرانيا-1062443507.html
نائب وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي يبحثان عددا من المسائل من بينها أوكرانيا
نائب وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي يبحثان عددا من المسائل من بينها أوكرانيا
تحدث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف عبر الهاتف مع رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، وناقش الطرفان عددًا من... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T15:27+0000
2022-05-19T15:27+0000
2022-05-19T15:52+0000
العالم
روسيا
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ووفقا لوزارة الدفاع الروسية: "في 19 مايو، بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، حيث نوقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
نائب وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي يبحثان عددا من المسائل من بينها أوكرانيا
15:27 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
تحدث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف عبر الهاتف مع رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، وناقش الطرفان عددًا من القضايا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية: "في 19 مايو، بمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، حيث نوقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.