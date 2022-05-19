https://arabic.sputniknews.com/20220519/نجمة-تيك-توك-تتعرض-لانتقادات-بعد-مقطع-مصور-تظهر-فيه-وسط-حريق-1062430707.html
نجمة "تيك توك" تتعرض لانتقادات بعد مقطع مصور تظهر فيه وسط حريق
نجمة "تيك توك" تتعرض لانتقادات بعد مقطع مصور تظهر فيه وسط حريق
واجهت نجمة باكستانية تحظى بشهرة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي" تيك توك"، انتقادات واسعة بعد تصويرها لمقطع فيديو. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T12:25+0000
2022-05-19T12:25+0000
2022-05-19T12:25+0000
مجتمع
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وتعرضت حميرة أصغر التي يتابعها على "تيك توك" 11 مليون شخص، لانتقادات بعد تصويرها لمقطع فيديو في حريق غابة، مرتدية ثوبا فضيا، قائلة " تندلع النار أينما كنت".قبل أيام قليلة من انتشار فيديو النجمة، تم القبض على رجل في مدينة أبوت آباد الشمالية الغربية لإشعاله عمداً حريق غابة لاستخدامه كخلفية لمقطع فيديو. أما بالنسبة لأصغر، فقد أصدرت بيانا بعد أن انتشر الفيديو على نطاق واسع قائلة إن حريق الغابة لم يبدأ بواسطتها، و"لا ضرر في صناعة الفيديوهات".وقالت رينا سعيد خان ساتي، رئيسة مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام أباد: "كان يجب أن تمسك دلوا من الماء لإطفاء الحريق بدلاً من إبهاره".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
نجمة "تيك توك" تتعرض لانتقادات بعد مقطع مصور تظهر فيه وسط حريق
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واجهت نجمة باكستانية تحظى بشهرة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي" تيك توك"، انتقادات واسعة بعد تصويرها لمقطع فيديو.
وتعرضت حميرة أصغر التي يتابعها على "تيك توك" 11 مليون شخص، لانتقادات بعد
تصويرها لمقطع فيديو في حريق غابة، مرتدية ثوبا فضيا، قائلة " تندلع النار أينما كنت".
وطالب بعض مستخدمي مواقع التواصل معاقبة النجمة الباكستانية لتجاهل قضية بيئية، في الوقت الذي تم فيه نشر الفيديو مع وصول درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد لـ51 درجة مئوية.
قبل أيام قليلة من انتشار فيديو النجمة، تم القبض على رجل في مدينة أبوت آباد الشمالية الغربية لإشعاله عمداً حريق غابة لاستخدامه كخلفية لمقطع فيديو. أما بالنسبة لأصغر، فقد أصدرت بيانا بعد أن انتشر الفيديو على نطاق واسع قائلة إن حريق الغابة لم يبدأ بواسطتها، و"لا ضرر في صناعة الفيديوهات".
وقالت رينا سعيد خان ساتي، رئيسة مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام أباد: "كان يجب أن تمسك دلوا من الماء لإطفاء الحريق بدلاً من إبهاره".