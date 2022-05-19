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نقابة المهن التمثيلية تنفي وفاة الفنان عادل إمام
نقابة المهن التمثيلية تنفي وفاة الفنان عادل إمام
نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الخميس، الأنباء التي زعمت وفاة الفنان عادل إمام. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:00+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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وصرح عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، لجريدة "الطريق"، بأن "ما تردد بشأن وفاة الزعيم عادل إمام، هي شائعات سخيفة".وأضاف عادل: "الشائعات أصبحت أمرا سخيفا في حياتنا، ولا أعرف ما الفائدة التي تعود على مروجي الشائعة".واحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، أمس الثلاثاء، وهو من مواليد 17 مايو/ أيار 1940.ونشر الفنان عادل إمام، صورة ترصد أحدث ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ 82، جمعته بمساعده عادل سليمان.وعلق عليها بعبارة واحدة قال فيها: "أحدث ظهور للزعيم عادل إمام"، فيما علق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الآن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/-كيف-احتفل-عادل-إمام-بعيد-ميلاده-الـ82-فيديو-1062376659.html
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أخبار الفنانين في مصر

نقابة المهن التمثيلية تنفي وفاة الفنان عادل إمام

13:00 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / SAMEH SHERIFالفنان المصري عادل إمام وسط أبنائه محمد إمام ورامي إمام
الفنان المصري عادل إمام وسط أبنائه محمد إمام ورامي إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / SAMEH SHERIF
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نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الخميس، الأنباء التي زعمت وفاة الفنان عادل إمام.
وصرح عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، لجريدة "الطريق"، بأن "ما تردد بشأن وفاة الزعيم عادل إمام، هي شائعات سخيفة".
عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ82... فيديو
أمس, 07:43 GMT
وأضاف عادل: "الشائعات أصبحت أمرا سخيفا في حياتنا، ولا أعرف ما الفائدة التي تعود على مروجي الشائعة".
واحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، أمس الثلاثاء، وهو من مواليد 17 مايو/ أيار 1940.
ونشر الفنان عادل إمام، صورة ترصد أحدث ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ 82، جمعته بمساعده عادل سليمان.
وعلق عليها بعبارة واحدة قال فيها: "أحدث ظهور للزعيم عادل إمام"، فيما علق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الآن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".
ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".
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