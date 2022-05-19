https://arabic.sputniknews.com/20220519/نوفاك-نحو-نصف-مستوردي-الغاز-الروسي-يفتحون-حسابات-بالروبل-1062418726.html
نوفاك: نحو نصف مستوردي الغاز الروسي يفتحون حسابات بالروبل
نوفاك: نحو نصف مستوردي الغاز الروسي يفتحون حسابات بالروبل
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن نحو نصف الشركات البالغ عددها 54 التي تشتري الغاز الروسي فتحت حسابات في بنك "غازبروم" لدفع الإمدادات بالروبل. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T09:12+0000
2022-05-19T09:12+0000
2022-05-19T09:13+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال نوفاك متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "لدينا نحو 54 شركة لديها عقود مع غازبروم إكسبورت، وهناك شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وفقًا لمعلوماتي، فقد فتح حوالي نصف هذا العدد حسابات خاصة بالعملة الأجنبية والروبل في بنكنا المعتمد من أجل ضمان استلام أرباح العملات الأجنبية والتحويل إلى روبل ودفع مقابل الغاز الموفر بالروبل".وأضاف نوفاك أنه في الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن الشركات التي وافقت، وعن التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل.بالإضافة إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء إن "التيار الشمالي 2" من غير المرجح أن يتم إطلاقه في المستقبل القريب. ولفت إلى أن تنافسية خط الغاز مقارنة بالمصادر الأخرى لا مجال للشك فيها كونه يتمتع بأحدث الخصائص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اقتصاد
نوفاك: نحو نصف مستوردي الغاز الروسي يفتحون حسابات بالروبل
09:12 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن نحو نصف الشركات البالغ عددها 54 التي تشتري الغاز الروسي فتحت حسابات في بنك "غازبروم" لدفع الإمدادات بالروبل.
وقال نوفاك متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "لدينا نحو 54 شركة لديها عقود مع غازبروم إكسبورت، وهناك شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وفقًا لمعلوماتي، فقد فتح حوالي نصف هذا العدد حسابات خاصة بالعملة الأجنبية والروبل في بنكنا المعتمد من أجل ضمان استلام أرباح العملات الأجنبية والتحويل إلى روبل ودفع مقابل الغاز الموفر بالروبل".
وأضاف نوفاك أنه في الأيام المقبلة، سيتم الكشف عن الشركات التي وافقت، وعن التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل.
بالإضافة إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء إن "التيار الشمالي 2" من غير المرجح أن يتم إطلاقه في المستقبل القريب. ولفت إلى أن تنافسية خط الغاز مقارنة بالمصادر الأخرى لا مجال للشك فيها كونه يتمتع بأحدث الخصائص.