https://arabic.sputniknews.com/20220519/وزير-الخارجية-السعودي-ندعم-ترشح-الجزائر-لعضوية-مجلس-الأمن-فيديو-1062446921.html
وزير الخارجية السعودي: ندعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن... فيديو
وزير الخارجية السعودي: ندعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن... فيديو
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، دعمها لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T16:56+0000
2022-05-19T16:56+0000
2022-05-19T16:56+0000
أخبار السعودية اليوم
الجزائر
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية فيصل بن فرحان إثر استقباله من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة في الجزائر العاصمة.وقال وزير الخارجية السعودي في مقطع مصور نشرته الرئاسة الجزائرية في صفحتها في موقع فيسبوك، إنه نقل للقيادة الجزائرية "دعم المملكة للجزائر التي تتطلع لمقعد في مجلس الأمن الدولي".وعبّر الوزير السعودي عن ثقة بلاده في أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي.وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قد رشح الجزائر في مطلع العام الماضي لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الجزائر
وزير الخارجية السعودي: ندعم ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن... فيديو
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أعلنت السعودية، اليوم الخميس، دعمها لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية فيصل بن فرحان إثر استقباله من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة في الجزائر العاصمة.
وقال وزير الخارجية السعودي
في مقطع مصور نشرته الرئاسة الجزائرية في صفحتها في موقع فيسبوك، إنه نقل للقيادة الجزائرية "دعم المملكة للجزائر التي تتطلع لمقعد في مجلس الأمن الدولي".
وعبّر الوزير السعودي عن ثقة بلاده في أن الجزائر ستكون لاعبا أساسيا في دعم الاستقرار الدولي والإقليمي.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قد رشح الجزائر في مطلع العام الماضي لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.
وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.