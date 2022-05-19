https://arabic.sputniknews.com/20220519/وزير-الخارجية-السوري-نتواصل-مع-كل-الدول-العربية-باستثناء-دولة-فيديو-1062412209.html
وزير الخارجية السوري: نتواصل مع كل الدول العربية باستثناء دولة... فيديو
وزير الخارجية السوري: نتواصل مع كل الدول العربية باستثناء دولة... فيديو
كشف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن "دمشق لديها تواصل مع كل الدول العربية، باستثناء قطر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عرقلة... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T06:43+0000
2022-05-19T06:43+0000
2022-05-19T06:44+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102179/22/1021792230_0:62:4000:2312_1920x0_80_0_0_0d9e4e643c5d64bff5c971008fa3789e.jpg
وقال المقداد، في مقابلة مع قناة "السورية"، إن "أمريكا تضغط على الدول التي تتواصل مع سوريا، عبر التهديد بسحب التمويل، وفرض عقوبات"، مضيفا أن دمشق "لا تريد خلافات مع الدول العربية، والنهج السياسي المطروح في سوريا، هو إعادة الحد الأدنى من العلاقات".وتابع: دمشق ”حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التضامن العربي بما يخدم مصلحة الشعوب العربية"، مؤكدا أن "أولويات السياسة السورية ثابتة لجهة رفض التدخل بشؤونها الداخلية، ودعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحرير الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان وفي فلسطين".ونفى وجود تناقض بين علاقات بلاده مع الدول العربية والعلاقات مع إيران"، مشجعا كل الدول العربية على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع إيران.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102179/22/1021792230_131:0:4000:2902_1920x0_80_0_0_cc3f0f6b895e2d2406232bfaab1c8502.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم
وزير الخارجية السوري: نتواصل مع كل الدول العربية باستثناء دولة... فيديو
06:43 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 06:44 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن "دمشق لديها تواصل مع كل الدول العربية، باستثناء قطر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عرقلة ذلك".
وقال المقداد، في مقابلة مع قناة "السورية"، إن "أمريكا تضغط على الدول التي تتواصل مع سوريا، عبر التهديد بسحب التمويل، وفرض عقوبات"، مضيفا أن دمشق "لا تريد خلافات مع الدول العربية، والنهج السياسي المطروح في سوريا، هو إعادة الحد الأدنى من العلاقات".
وتابع: دمشق ”حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التضامن العربي بما يخدم مصلحة الشعوب العربية"، مؤكدا أن "أولويات السياسة السورية ثابتة لجهة رفض التدخل بشؤونها الداخلية، ودعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحرير الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان وفي فلسطين".
ونفى وجود تناقض بين علاقات بلاده مع الدول العربية والعلاقات مع إيران"، مشجعا كل الدول العربية على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع إيران.