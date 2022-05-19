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https://arabic.sputniknews.com/20220519/وزير-خارجية-أوكرانيا-يعلن-عن-موقف-فرنسي-يجرح-مشاعر-الأوكرانيين-1062423452.html
وزير خارجية أوكرانيا يعلن عن موقف فرنسي "يجرح مشاعر الأوكرانيين"
وزير خارجية أوكرانيا يعلن عن موقف فرنسي "يجرح مشاعر الأوكرانيين"
أعلن وزير الخارجية الأوكراني رفض بلاده لأي بديل عن عضوية الاتحاد الأوروبي. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T10:24+0000
2022-05-19T10:24+0000
العالم
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وتسعى السلطة الأوكرانية جاهدة إلى ضم بلادها إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن هذا المسعى لا يلقى تأييد الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق سنوات أو عشرات السنوات. ولذلك فإن ماكرون دعا إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية جديدة يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا فيها.وقال دميتري كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، عبر موقع تويتر: "لا نحتاج إلى بدائل لصفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تدل على موقف تهميشي حيال أوكرانيا وتجرح مشاعر الأوكرانيين".
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العالم

وزير خارجية أوكرانيا يعلن عن موقف فرنسي "يجرح مشاعر الأوكرانيين"

10:24 GMT 19.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني رفض بلاده لأي بديل عن عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتسعى السلطة الأوكرانية جاهدة إلى ضم بلادها إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن هذا المسعى لا يلقى تأييد الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق سنوات أو عشرات السنوات. ولذلك فإن ماكرون دعا إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية جديدة يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا فيها.
وقال دميتري كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، عبر موقع تويتر: "لا نحتاج إلى بدائل لصفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تدل على موقف تهميشي حيال أوكرانيا وتجرح مشاعر الأوكرانيين".
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