https://arabic.sputniknews.com/20220519/وزير-خارجية-السودان-المكلف-تلقينا-400-مليون-دولار-نصفها-من-صندوق-النقد-ويونتامس-لم-تقدم-دعما-1062437156.html
وزير خارجية السودان المكلف: تلقينا 400 مليون دولار نصفها من صندوق النقد ويونتامس لم تقدم دعما
وزير خارجية السودان المكلف: تلقينا 400 مليون دولار نصفها من صندوق النقد ويونتامس لم تقدم دعما
أكد وزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، أن بلاده تلقت مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن بعثة يونتامس... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:53+0000
2022-05-19T13:53+0000
2022-05-19T13:53+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم- سبوتنيك. وقال الصادق، اليوم الخميس، إنه "خلال العامين الماضيين تلقى السودان 400 مليون دولار منها، 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لبرنامج دعم الفقراء ( ثمرات)".وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، لم تقدم أي دعم مادي منذ بدء عملها في البلاد، على حد قوله.ولفت إلى أنه تم تحديد تاريخ للانتخابات في النصف الثاني من العام المقبل، ولم يحدث شيء حتى اللحظة، مشددا على أن تسهيل ودعم الانتخابات جزء من مهام البعثة.وأشار إلى أن استعراض عمل يونتامس، اليوم، ليس الطعن فيها خلال نشاطها السياسي وعملية الحوار التي تجريها في البلاد، مضيفا: "ليس من مهام البعثة التدخل في عمل القضايا والملفات القضائية والعدلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/عضو-السيادة-الانتقالي-أدعو-لأن-تكون-المحبة-شعار-أهل-السودان-1062428596.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير خارجية السودان المكلف: تلقينا 400 مليون دولار نصفها من صندوق النقد ويونتامس لم تقدم دعما
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أكد وزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، أن بلاده تلقت مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن بعثة يونتامس لم تقدم أي دعم مادي منذ بدء عملها في السودان.
الخرطوم- سبوتنيك. وقال الصادق، اليوم الخميس، إنه "خلال العامين الماضيين تلقى السودان 400 مليون دولار منها، 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لبرنامج دعم الفقراء ( ثمرات)".
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، لم تقدم أي دعم مادي منذ بدء عملها في البلاد، على حد قوله.
ولفت إلى أنه تم تحديد تاريخ للانتخابات في النصف الثاني من العام المقبل، ولم يحدث شيء حتى اللحظة، مشددا على أن تسهيل ودعم الانتخابات جزء من مهام البعثة.
وأشار إلى أن استعراض عمل يونتامس، اليوم، ليس الطعن فيها خلال نشاطها السياسي وعملية الحوار التي تجريها في البلاد، مضيفا: "ليس من مهام البعثة التدخل في عمل القضايا والملفات القضائية والعدلية".