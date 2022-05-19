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وزير خارجية السودان المكلف: تلقينا 400 مليون دولار نصفها من صندوق النقد ويونتامس لم تقدم دعما
وزير خارجية السودان المكلف: تلقينا 400 مليون دولار نصفها من صندوق النقد ويونتامس لم تقدم دعما
أكد وزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، أن بلاده تلقت مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن بعثة يونتامس... 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T13:53+0000
2022-05-19T13:53+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم- سبوتنيك. وقال الصادق، اليوم الخميس، إنه "خلال العامين الماضيين تلقى السودان 400 مليون دولار منها، 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لبرنامج دعم الفقراء ( ثمرات)".وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، لم تقدم أي دعم مادي منذ بدء عملها في البلاد، على حد قوله.ولفت إلى أنه تم تحديد تاريخ للانتخابات في النصف الثاني من العام المقبل، ولم يحدث شيء حتى اللحظة، مشددا على أن تسهيل ودعم الانتخابات جزء من مهام البعثة.وأشار إلى أن استعراض عمل يونتامس، اليوم، ليس الطعن فيها خلال نشاطها السياسي وعملية الحوار التي تجريها في البلاد، مضيفا: "ليس من مهام البعثة التدخل في عمل القضايا والملفات القضائية والعدلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/عضو-السيادة-الانتقالي-أدعو-لأن-تكون-المحبة-شعار-أهل-السودان-1062428596.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير خارجية السودان المكلف: تلقينا 400 مليون دولار نصفها من صندوق النقد ويونتامس لم تقدم دعما

13:53 GMT 19.05.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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أكد وزير خارجية السودان المكلف، علي الصادق، أن بلاده تلقت مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، منها 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن بعثة يونتامس لم تقدم أي دعم مادي منذ بدء عملها في السودان.
الخرطوم- سبوتنيك. وقال الصادق، اليوم الخميس، إنه "خلال العامين الماضيين تلقى السودان 400 مليون دولار منها، 200 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، لبرنامج دعم الفقراء ( ثمرات)".
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس)، لم تقدم أي دعم مادي منذ بدء عملها في البلاد، على حد قوله.
ولفت إلى أنه تم تحديد تاريخ للانتخابات في النصف الثاني من العام المقبل، ولم يحدث شيء حتى اللحظة، مشددا على أن تسهيل ودعم الانتخابات جزء من مهام البعثة.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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12:00 GMT
وأشار إلى أن استعراض عمل يونتامس، اليوم، ليس الطعن فيها خلال نشاطها السياسي وعملية الحوار التي تجريها في البلاد، مضيفا: "ليس من مهام البعثة التدخل في عمل القضايا والملفات القضائية والعدلية".
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