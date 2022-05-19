https://arabic.sputniknews.com/20220519/وزير-خارجية-باكستان-الجديد-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-موسكو-1062409550.html
وزير خارجية باكستان الجديد يعرب عن رغبته في زيارة موسكو
وزير خارجية باكستان الجديد يعرب عن رغبته في زيارة موسكو
أعرب وزير خارجية باكستان الجديد، بيلاوال بوتو زرداري، عن أمله في زيارة موسكو. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T01:25+0000
2022-05-19T01:25+0000
2022-05-19T01:26+0000
روسيا
باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061430484_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_359bc646516127a202a559c30cc54ee0.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية للصحفيين: "لم تتح لي الفرصة لزيارة موسكو وروسيا حتى الآن".وأضاف: "لكنني أتطلع إلى الحصول على مثل هذه الفرصة".وفي 9 أبريل/نيسان الماضي أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174-0.وفي 11 أبريل، انتخب المشرعون زعيم المعارضة شهباز شريف من الرابطة الإسلامية الباكستانية، رئيسا جديدا للوزراء.
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061430484_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_b02e5abab50ef3184907ed008a71b915.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, باكستان
وزير خارجية باكستان الجديد يعرب عن رغبته في زيارة موسكو
01:25 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 01:26 GMT 19.05.2022) تابعنا عبر
أعرب وزير خارجية باكستان الجديد، بيلاوال بوتو زرداري، عن أمله في زيارة موسكو.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال وزير الخارجية للصحفيين: "لم تتح لي الفرصة لزيارة موسكو وروسيا حتى الآن".
وأضاف: "لكنني أتطلع إلى الحصول على مثل هذه الفرصة".
وفي 9 أبريل/نيسان الماضي أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174-0.
وفي 11 أبريل، انتخب المشرعون زعيم المعارضة شهباز شريف من الرابطة الإسلامية الباكستانية، رئيسا جديدا للوزراء.