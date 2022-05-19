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https://arabic.sputniknews.com/20220519/وزير-خارجية-باكستان-الجديد-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-موسكو-1062409550.html
وزير خارجية باكستان الجديد يعرب عن رغبته في زيارة موسكو
وزير خارجية باكستان الجديد يعرب عن رغبته في زيارة موسكو
أعرب وزير خارجية باكستان الجديد، بيلاوال بوتو زرداري، عن أمله في زيارة موسكو. 19.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-19T01:25+0000
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روسيا
باكستان
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية للصحفيين: "لم تتح لي الفرصة لزيارة موسكو وروسيا حتى الآن".وأضاف: "لكنني أتطلع إلى الحصول على مثل هذه الفرصة".وفي 9 أبريل/نيسان الماضي أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174-0.وفي 11 أبريل، انتخب المشرعون زعيم المعارضة شهباز شريف من الرابطة الإسلامية الباكستانية، رئيسا جديدا للوزراء.
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روسيا, باكستان

وزير خارجية باكستان الجديد يعرب عن رغبته في زيارة موسكو

01:25 GMT 19.05.2022 (تم التحديث: 01:26 GMT 19.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANمتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعرب وزير خارجية باكستان الجديد، بيلاوال بوتو زرداري، عن أمله في زيارة موسكو.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية للصحفيين: "لم تتح لي الفرصة لزيارة موسكو وروسيا حتى الآن".
وأضاف: "لكنني أتطلع إلى الحصول على مثل هذه الفرصة".
وفي 9 أبريل/نيسان الماضي أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174-0.
وفي 11 أبريل، انتخب المشرعون زعيم المعارضة شهباز شريف من الرابطة الإسلامية الباكستانية، رئيسا جديدا للوزراء.
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