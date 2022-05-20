https://arabic.sputniknews.com/20220520/أردوغان-يعلن-رفع-العلاقات-بين-تركيا-وكولومبيا-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1062485700.html

أردوغان يعلن رفع العلاقات بين تركيا وكولومبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أردوغان يعلن رفع العلاقات بين تركيا وكولومبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفع العلاقات مع كولومبيا إلى مستوى الشراكة ‏الاستراتيجية، وذلك بعد توقيع الإعلان المشترك بينه وبين الرئيس الكولومبي.‏ 20.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-20T17:53+0000

2022-05-20T17:53+0000

2022-05-20T17:53+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

العالم

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يأتي ذلك بعدما استقبل أردوغان، اليوم الجمعة، نظيره الكولومبي، إيفان دوكي، في إسطنبول.وكتب أردوغان عبر حسابه على "تويتر" أن "دوكي هو أحد أهم شركائنا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".وتابع في تغريدته: "بالإعلان المشترك الذي وقعناه، رفعنا العلاقات بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".وأضاف أردوغان في تغريدة أخرى أن "حجم التجارة بين تركيا وكولومبيا تجاوز 2 مليار دولار، ويهدف كلاهما لزيادتها إلى 5 مليارات دولار، كما أنهما يبذلان جهودا كبيرة لزيادة استثماراتهما المتبادلة".وأكد الرئيس التركي أن "لدى بلاده وكولومبيا إرادة مشتركة لتطوير علاقاتهما في جميع المجالات، وسيواصلان العمل سويا لتعزيز تعاونهما في العديد من المجالات، مثل الصناعة الدفاعية، والصحة، والسياحة، والزراعة، والهجرة".من ناحيته، أعرب الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، عن "تقديره للكلمات الطيبة والسخية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجاه كولومبيا، والذي يرى بلدنا كأحد أهم دول العالم أمريكا اللاتينية"، وفق تغريدة له على "تويتر".وأضاف دوكي أن "توقيع التحالف الاستراتيجي مع تركيا يؤكد سبب كون كولومبيا هي ثاني أهم شريك تجاري في المنطقة".وقال إنه تم اتخاذ، اليوم، خطوة فائقة من خلال رفع علاقات كولومبيا الرسمية مع تركيا إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية، التي ستضاعف التجارة معها 4 مرات خلال العقد المقبل، كما تم تقديم التزامات استثمارية بأكثر من 400 مليون دولار.

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم