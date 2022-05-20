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https://arabic.sputniknews.com/20220520/ألمانيا-تفشل-في-تأمين-احتياجاتها-من-الغاز-عبر-قطر-1062484910.html
ألمانيا تفشل في تأمين احتياجاتها من الغاز عبر قطر
ألمانيا تفشل في تأمين احتياجاتها من الغاز عبر قطر
أسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من إمدادادت الغاز الطبيعي من قطر عن نتائج متواضعة ومخيبة للآمال، إذ لم يتمكن منتج الطاقة الرئيسي في منطقة الخليج من تقديم أي... 20.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-20T17:09+0000
2022-05-20T17:09+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
أخبار قطر اليوم
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وقالت قطر إنه يمكن إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من منشأة أمريكية جديدة لديها حصة فيها، اعتبارا من عام 2024، ولن يبدأ مشروع التوسعة في الداخل عملياته حتى عام 2026 على الأقل، في وقت متأخر عما كان متوقعا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".تتسابق دول أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا - أكبر مورد للقارة – في أعقاب العملية العسكرية الهادفة لنزع سلاح أوكرانيا ودرء تهديداتها. تعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم، جزءا أساسيا من هذا الحل.وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين، حيث التقى بالحكومة الألمانية: "مهما كان ما يمكننا توفيره لأمن الطاقة في أوروبا، حتى خلال هذه الفترة، سوف نتأكد من أنه يمكننا تقديمه".وقع الأمير ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إعلان نوايا مشترك يوم الجمعة، واتفقا على العمل المشترك على نطاق واسع في مجال الطاقة. تتفاوض برلين والدوحة حاليا على صفقة توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال من قطر.ومع ذلك، نظرا لأن قطر تنتج بالفعل أعلى بكثير من طاقتها الإنتاجية، وقد قالت مرارا وتكرارا إنها لن تفسخ العقود مع المشترين في آسيا، فإن لديها خيارات قليلة لمساعدة ألمانيا على تحقيق هدفها المتمثل في الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2024. ولا تزال موسكو تزود برلين بـ35% من وارداتها من الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/غازبروم-تعلن-عدم-تسديد-فنلندا-لمدفوعات-الغاز-عن-شهر-أبريل-1062482369.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار قطر اليوم

ألمانيا تفشل في تأمين احتياجاتها من الغاز عبر قطر

17:09 GMT 20.05.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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أسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من إمدادادت الغاز الطبيعي من قطر عن نتائج متواضعة ومخيبة للآمال، إذ لم يتمكن منتج الطاقة الرئيسي في منطقة الخليج من تقديم أي تدفقات إضافية لمدة عامين آخرين حيث بلغ الإنتاج بالفعل أقصى درجاته.
وقالت قطر إنه يمكن إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من منشأة أمريكية جديدة لديها حصة فيها، اعتبارا من عام 2024، ولن يبدأ مشروع التوسعة في الداخل عملياته حتى عام 2026 على الأقل، في وقت متأخر عما كان متوقعا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
تتسابق دول أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا - أكبر مورد للقارة – في أعقاب العملية العسكرية الهادفة لنزع سلاح أوكرانيا ودرء تهديداتها. تعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم، جزءا أساسيا من هذا الحل.
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
"غازبروم" تعلق إمدادات الغاز إلى فنلندا
15:32 GMT
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين، حيث التقى بالحكومة الألمانية: "مهما كان ما يمكننا توفيره لأمن الطاقة في أوروبا، حتى خلال هذه الفترة، سوف نتأكد من أنه يمكننا تقديمه".
وقع الأمير ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إعلان نوايا مشترك يوم الجمعة، واتفقا على العمل المشترك على نطاق واسع في مجال الطاقة. تتفاوض برلين والدوحة حاليا على صفقة توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال من قطر.
ومع ذلك، نظرا لأن قطر تنتج بالفعل أعلى بكثير من طاقتها الإنتاجية، وقد قالت مرارا وتكرارا إنها لن تفسخ العقود مع المشترين في آسيا، فإن لديها خيارات قليلة لمساعدة ألمانيا على تحقيق هدفها المتمثل في الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2024. ولا تزال موسكو تزود برلين بـ35% من وارداتها من الغاز.
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